宏福苑學童盼遷新校開心學習 現時警鐘誤鳴易惶恐 返學不便難適應

鄰近宏福苑的大埔浸信會公立學校，師生在大火後獲安排到區內兩間學校上課。住在宏建閣的小三生李欣霈，返學從「近在咫尺」變成舟車勞頓，作息與情緒均受影響，對誤鳴的警鐘聲亦猶有餘悸。在臨時校舍半年，李欣霈與同學逐步適應，隨着在新學年學校在富善邨新址重置，眾人不禁熱切期待，家長期盼子女在新校舍重拾歡顏，「開心健康學習」。

懷念舊校攀石牆

將升讀小四的李欣霈與父母原居於宏福苑宏建閣，一家人在火災後遷到三門仔的過渡房屋「善樓」，然而年幼心靈猶有餘悸，李太坦言大火後女兒會突然大哭，某夜洗澡期間聽到火警鐘聲後，女兒顯得擔心，迅速更衣偕家人出外了解，「整個過程，女兒身體都在顫抖」。即使知道警鐘誤鳴，欣霈仍趕急向父母求助，「她會不停問︰『是否會有事？會否像以前那樣？』有時她亦會害怕到晚上睡不着，要倚傍她和播放音樂才能令她入睡。」

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學校暫安排在大埔官立小學上課。李太稱欣霈以往可睡到7時45分才起床上學，放學後還可與朋友到公園遊玩，但過去半年須提早至7時10分左右起床，趕乘接駁巴士到大埔墟再轉車，她不時擔心女兒以飯糰當早餐會吃不飽。由於上下課需時更長，李太直言女兒在新校上課後首兩個月，放學回家後就要求休息，睡覺時間亦明顯提早，也沒有再到公園遊玩，喜愛運動的欣霈亦懷念以往埔浸校舍設有攀石牆和繩網等裝置的「智『NET』天地」。

欣霈雖已適應現時上學模式，但她形容「超級期待」到新校舍上學，更希望重遇調往新界婦孺福利會基督教銘恩小學授課的中文科老師，亦想念校內自然探知館「蟲森出發」的爬蟲類動物。李太認為女兒長大了一點、也更注意家居安全，希望她能重新出發，「未來3年玩得開心一點」。

期待再見班主任

即將升讀小三與小二的姊妹李穎芯與李穎妍，因學校在災後「一校兩舍」，李穎芯坦言與妹妹要各散東西，「爸爸每日要載我們去（大埔）官小，再坐校車到銘恩上學；放學後我也要坐校車到官小，才由媽媽接放學。」返學的不便，令她坦言沒有以前開心，「不能再約（妹妹）在小息時一齊玩與交談」。她本身是爵士舞和體操校隊成員，但返校路程需時，容易錯過講解和熱身時間。

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媽媽Shirley指，妹妹僅入學兩個月便要前往陌生環境，令她不開心而變得沉默；她難忘一家人乘車路經宏福苑，穎妍亦會感歎︰「我們學校沒事，學校仍然很美麗，為何我們不能回去？」

一對姊妹對於新校舍充滿期待，穎芯盼再見班主任與外籍老師，穎妍則想念體育老師。Shirley指一對女兒均見過新校，覺得外貌美觀，期待上學，「希望她們能開心健康地學習」。

記者歐文瀚 實習記者張駿宏

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