科大獲書法泰斗蘇士澍贈35幅《漢字頌》書法 今起圖書館展出

香港科技大學獲中國當代書法泰斗蘇士澍捐贈35幅《漢字頌》系列書法作品，校方今起（1日）至9月7日在圖書館舉辦展覽，展出全數墨寶，為首次在港展出。科大今日舉行展覽開幕典禮，校長葉玉如表示，期望展覽能讓不同文化背景的科大師生，直觀感受中華文化。

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葉玉如表示，蘇慷慨捐贈的35件作品，恰好與創校35周年的科大互相輝映。科大提供

是次書法展由科大、聯合出版（集團）及北京蘇士澍漢字藝術博物館聯合舉辦，校方今日舉行展覽開幕典禮暨作品捐贈簽署儀式，由葉玉如、蘇士澍與中文大學榮休講座教授金耀基等人主禮。

葉玉如表示，蘇慷慨捐贈的35件作品，恰好與創校35周年的科大互相輝映，又讚揚《漢字頌》展現數千年中華文明的發展脈絡，期望展覽能讓來自不同文化背景的科大師生，直觀感受中華文化的博大精深。蘇士澍則指，技術越向前，越要守住文化的根，「一橫一豎是千年文明的骨骼；一撇一捺，是中國人頂天立地的模樣」，寄語在演算公式、編寫程式之餘，也能提筆寫一寫漢字。

中文大學榮休講座教授金耀基（右）亦有出席。科大提供

科大表示，今次獲贈作品均選自蘇士澍的代表作《漢字頌》系列，以甲骨文、金文、小篆、行書、草書等多種書體交織呈現，展示漢字和中國書法藝術發展數千年的演變歷程。35幅作品內容涵蓋4個部分，包括「開篇立意」、「字數九體」、「造字六法」、「結語大篇」。

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蘇士澍為中國當代著名書法家，歷任第10屆全國政協委員、第11、12屆全國政協常委、中央文史研究館館員、第7屆中國書法家協會主席，並於清華大學、北京師範大學等擔任教職。

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本報記者