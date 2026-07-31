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中學生設計AI寵物頸圈掀抄襲爭議 主辦單位：獲獎團隊符合比賽規則

教育新聞
更新時間：06:45 2026-07-31 HKT
發佈時間：06:45 2026-07-31 HKT

中學生參賽的創科作品，再度在網上掀起疑似抄襲的討論。日前在一個創業比賽奪「最佳創意理念獎」，由宣道會陳瑞芝紀念中學學生設計，聲稱是「全球首個整合生理與心理健康監測」的智能寵物頸圈被指抄襲，類似產品在網購平台有售。獲獎學生指產品概念早於去年底構思，參賽時類似產品尚未面世，否認抄襲，但尊重網民評論；主辦單位則指團隊符合比賽規則，憑具創意的商業構思及營運模式、計劃周詳而獲獎。

陳瑞芝紀念中學學生團隊獲獎作品「Neckmate」，主打AI智能監測功能，可實時記錄寵物生理數據、觀察寵物行為狀態，相關報道曝光後即掀起爭議。有網民指市場有功能高度雷同的產品，其中名為「PurrPurr」的智能頸圈，在內地網購平台淘寶有售，同樣通過收集寵物叫聲數據、設寵物健康監測功能，與學生作品「外形功能好似一模一樣」。有網上帖文更直言學生「撞晒橋」，指美國有初創企業研發的智能頸圈「Traini」同樣有收集叫聲、動作、表情、心率、體溫等訊號，亦利用AI判斷狗隻情緒表現，甚至轉換為主人可以理解的文字。

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學生：早於去年底構思概念

對於網上質疑，團隊成員中四生李正睿向本報指，留意到網上討論，形容部分較為「直接」，他表明尊重各界意見，「他們都非常細心，看到好多類同的設計」。他坦言理解去年「藥倍安心」事件後，外界關注學生作品的原創性，「都明白為何網民會覺得我們『搭雞棚』」。他強調團隊無參考及抄襲市面產品。
　　
李正睿堅稱，產品概念早於去年12月初完成構思，而初賽在3月初截止，反觀「PurrPurr」與「Traini」均於今年5月對外發布。他指團隊理解科研概念有時或有重疊，在初創亦相當常見，但時間上「我們可能早少少」。他指獲獎的智能頸圈僅屬概念作品，加上團隊成員須兼顧學業，短期內無商業化「落地」計劃。
　　
主辦「敢闖。敢創」創業比賽的青年企業家發展局回應指，獲獎隊伍的寵物智能頸圈「Neckmate」，經過初賽及決賽兩輪評審，期間須進行項目展示及問答環節。評審團認為方案充分考慮市場需求，商業構思及營運模式具創意，同時展現良好團隊精神，整體計劃周詳，符合比賽規則，最終成功獲獎。青企局續稱，一直設有完善的比賽流程、評審準則及相關程序，每年根據參賽者及評審意見，檢視及優化賽事形式與內容。

本報記者

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