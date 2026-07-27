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蔡若蓮：「遊學香港」助海內外學生 立體認識本港特色

教育新聞
更新時間：20:40 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:40 2026-07-27 HKT

為促進香港成為國際專上教育樞紐，教育局積極推廣「遊學香港」品牌，鼓勵本地專上院校舉辦不同遊學活動。教育局局長蔡若蓮在社交平台分享，日前出席由城市大學舉辦的「數智啟航 邁向未來」暑期課程啟動儀式，並表示「遊學香港」有助海內外學生有系統地認識香港的教育及城市特色。

蔡若蓮在社交平台表示，為期一周的課程除了讓學生在課堂上與城大學者交流，探討人工智能如何重塑各行各業及商業模式，亦會體驗城大的學術環境和宿舍生活，並到立法會、科學園、故宮文化博物館及M+博物館等地參觀。她亦透露，活動邀請了一批城大海外留學生，與暑期課程的同學分享過去一年的校園生活點滴，並擔任香港的留學大使。

延伸閱讀：八大非本地生報讀人數大增-科大透露首次有不丹智利學生報讀-留學香港魅力漸現

她表示，這類遊學活動不僅為參與者提供豐富的學習體驗，更讓他們從不同方面認識香港，「感受中西文化交匯的獨特魅力」。她又指，「遊學香港」正是希望透過有系統的推廣及產品化設計，讓海內外學生更立體地感受香港的教育及城市特色。

延伸閱讀：八大增收非本地生-恒大副校長莫家豪有利本地生-豐富學習體驗拓眼界

本報記者

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