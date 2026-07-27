八大增收非本地生 恒大副校長莫家豪：有利本地生 豐富學習體驗拓眼界

本港八大持續吸納非本地生報讀，申請人數更破紀錄。恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪相信，增收非本地生對本港發展教育樞紐，以至豐富本地生學習體驗均是好事，但各院校應要審視自身能力收生。他亦強調，開拓生源是長遠人口政策的一部分，建議香港特區政府與大灣區城市政府商討如何「留人」定居及工作。

莫家豪：最大「樽頸」仍是住宿供應

莫家豪指，住宿供應是本港院校最大的「樽頸」。資料圖片

研究區域高等教育發展多年的莫家豪指，更多非本地生來港升學，對本地學生有益處，「多了與不同文化交流的機會」。他關注本地生與非本地生的融和、大學設施和支援，尤其各校應按情況提升校舍和教學資源，例如住宿和廣東話課程等，而本港院校最大的「樽頸」仍是住宿供應，相信院校在取錄學生時會作好評估，「如果外地學生來到香港，覺得大學支援不足，就會是香港的問題，亦影響他們在香港學習、融入課堂和社會」。

政府全力籌建北部都會區，教育局局長蔡若蓮早前更預告，洪水橋/厦村的3幅大學城用地將在兩個月內進行招標。被問到北都大學城發展，能否助力本港院校招收非本地生，莫家豪指政府多次表明北都大學城旨在拓展「產學研」，以及未來灣區以至國家需要的新學科，雖然擴大招生並非目的，惟各大學開拓新學科，相信仍有助引進新生源。

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建構「生活圈」吸引人才留港

莫家豪強調，專上院校不應「盲搶人」，而是要吸引人才來港讀書，進而補充本地人口。他提到早前協助政府展開研究，了解海外博士生留港升學或就業情況，期間不少受訪者形容香港的移民政策成功，讓他們有時間留港求職，整體社會對外來人才亦友善，但樓價高企是一個問題，「薪金高但難解決住屋問題，就可能令他們卻步」。對此他認為特區政府應多與大灣區合作，為外來人才建構「生活圈」，吸引他們居於大灣區並在港就業。

記者 歐文瀚

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