八大非本地生報讀人數大增 科大透露首次有不丹智利學生報讀 留學香港魅力漸現

政府大力推動「留學香港」品牌，新學年起本港資助大學的非本地生人數上限，將由本地學額的4成提高至5成。多間資助大學回覆《星島》查詢時表示，報讀本科課程的非本地生錄得顯著增長，中文大學非本地生「收表」按年增兩成，理工大學更有逾2萬名非本地生報讀，國際生增幅達7成。最受非本地生歡迎的科目包括工商管理學、理學及人工智能（AI）等，相關趨勢亦反映在碩士課程上；有深圳留學公司指去年約三分一內地本科生申請人，有意來港就讀AI相關碩士課程，希望藉修讀「神科」以「補齊」跨領域知識。

中大申請人數增逾兩成破紀錄

自2026/27學年起，各資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，從相當於本地學額數目的4成增至5成。中大指該校非本地生（不包括內地高考生）申請人數按年增長逾兩成，創歷史新高，主要來自東南亞及中亞地區，不少為「一帶一路」沿線國家，內地高考生以外的內地、台灣及澳門學生的申請人數亦顯著增加。理大非本地生申請報讀學士學位一年級課程亦破紀錄，報讀人數逾2.2萬人，國際生申請更錄得逾7成增幅，包括來自印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南及多個「一帶一路」沿線國家。

科大透露，今年已收到來自超過120個國家和地區、逾2萬份非本地本科生入學申請，比去年顯著增加，較多申請人來自印度、印尼、哈薩克及南韓等，更首次有來自貝寧、不丹、玻利維亞、智利、哥斯達黎加、馬拉維、卡塔爾及多哥等地的學生報讀，有信心來屆新生錄取人數將達到政府訂立的5成上限。至於香港大學則指，現時仍處於收生階段，暫未有總結數據。

延伸閱讀：研資局「研究學者」中大攬6席冠八大 理大4人入選位列其後

其他大學方面，浸會大學至今接獲逾1.2萬份非本地學生入讀本科課程申請，數量與去年相若，來自內地、台灣及澳門的申請佔整體約9成，但國際學生按年顯著增加近4成，以哈薩克、巴基斯坦及尼泊爾最為踴躍。城市大學指整體非本地生申請人數按年增加3成，而報讀26/27學年課程的非本地生來自歐美、東南亞和「一帶一路」國家。教育大學指新學年本科課程的非本地生申請人數理想；嶺南大學則指今年非本地生總申請人數與上學年相若。

綜合各大學較受非本地生歡迎的本科課程，涉及創科的包括理學、AI、機械與自動化工程學、計算機科學與工程學、電子計算和數據科學等，較傳統的學科包括工商管理、經濟學、會計及金融等。個別院校亦有部分課程受非本地生追捧，例如浸大的傳理學、教大的個人理財及心理學、嶺大的文化研究和環球可持續發展等。

延伸閱讀：八大增收非本地生 恒大副校長莫家豪：有利本地生 豐富學習體驗拓眼

三分一內地本科生對AI課程感興趣

本科課程以外，創科相關碩士課程同樣受歡迎。深圳某留學公司聯合創始人王小姐透露，2024年時香港涉及AI的碩士課程寥寥無幾，但現時「八大」均有開設，去年申請的學生中，約三分一內地本科生有興趣諮詢相關項目，除部分學習網絡工程、計算機科學的本科生希望轉向AI賽道，精進「硬技術」，部分學習商科、小語種和傳理的學生，也希望跨專業申請與AI有關的交叉學科。

王小姐舉例，一名去年申請入讀港大人工智能、倫理與社會文學碩士項目的學生，於內地「985高校」本科畢業，且已在傳媒廣告界工作近10年，惟廣告視頻行業飽受AI衝擊，令她感到職業生涯陷瓶頸，遂重返校園補齊AI技術與倫理跨領域知識，尋求個人轉型。

本報教育組 中國組

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<