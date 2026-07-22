研資局「研究學者」中大攬6席冠八大 理大4人入選位列其後

研究資助局公布2026/27年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」結果，中文大學在兩計劃合共6名學者獲獎，為八大之冠，其次是4人入選的理工大學。獲「高級研究學者」名銜的中大卓敏機械與自動化工程學教授廖維新，研究開發可應用於防撞系統等場景，兼具機械保護與能源收集功能的多功能結構。有獲選學者則開發新一代多模態人工智能（AI）工具，建立即時可靠的社會經濟指標，以及研究大灣區熱島效應和局部空氣污染。

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今年度共有9名學者獲頒「研資局高級研究學者」名銜，中大佔3個名額，香港大學與理大各有兩人獲選，其餘兩人分別來自浸會大學及科技大學。各人獲850萬元經費，用以聘任替假老師及支付研究項目開支，例如聘任研究人員、購置器材設備、公幹旅費、膳宿津貼及發表研究成果的費用等，以專注推展具開創性的研究工作。

開發防撞系統場景

獲選中大學者廖維新，研究開發多功能結構，增強抗衝擊能力之餘，將變形過程中的機械能轉化為可用電能，有望應用於自供電撞擊警報裝置、穿戴式感測器、健康監測設備及智慧基建等；偉倫商業人工智能學教授張曉泉憑藉分析模型「模糊性」限制的研究獲選，研究有助提升人工智能預測的可靠性與決策質素，減低重大錯誤或災難性失誤的風險。至於數學系卓敏數學教授鄒軍，開發先進的數學理論及計算方法，建立能從波動訊號中高效提取資訊，並在數據不完整或存在噪聲之下，仍能保持穩定及精度的數學框架，可應用於聲納、雷達、醫學成像、地震勘探等。

港大獲選學者之一的社會科學學院地理學系系主任及講座教授梁順林，開發新一代多模態人工智能工具，結合衛星觀測、地圖及多種地理空間資料，建立更即時和可靠的社會經濟指標，用於分析城市發展、經濟活動、社區民生及環境健康等重要議題，初步以粵港澳大灣區作為示範區域，製作高質素的數據產品，有望針對人口普查、問卷調查等傳統的社會經濟資料更新較慢、未能及時反映現況等限制。

研大灣區熱島效應

近年大灣區城市急速發展，加劇區內亞熱帶核心城市的熱島效應和局部空氣污染。獲選浸大學者高蒙冀結合大氣化學、城市氣候模擬及其他先進科研技術，評估及推薦最佳的生態方案組合與工程系統方案，建構統一的熱島效應及空氣污染緩解架構，保障大灣區居民健康，期望建立更健康和更具韌性的亞熱帶城市。

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理大應用數學系兼會計及金融學院應用統計及金融數學講座教授戴民，就應用於投資組合選擇、公司金融和期權定價的深度學習與連續時間強化學習，四大相互關聯主題開展系統進行理論與數值研究，有望提升政策制定者和投資者對市場的理解，增強風險管理能力。

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本報記者