IB放榜2026｜聖保羅男女中學增一名狀元 熱愛田徑練出韌性 擬留港讀醫

國際文憑大學預科課程（IBDP）早前放榜，陸續有考生覆核成功。聖保羅男女中學IB榜眼楊芷喬，成功躋身狀元行列。身在海外的楊芷喬透露，計劃留港修讀醫科兼顧醫學研究，以貼合病人的實際醫療需求，透露讀醫初心源於父親滑雪意外撞傷腦部的經歷，讓她體會到醫生的價值。熱愛田徑的她亦從跑步啟發讀書方法，練出咬牙堅持的韌性。

成聖保羅男女中學今屆第7位狀元

原先考獲44分的IB榜眼楊芷喬，成功覆核數學科成績，成為聖保羅男女中學今屆IB狀元的第7人。正於泰國旅行的楊芷喬接受本報訪問時表示，原先考慮入讀英國倫敦大學學院神經科學課程與本港兩大醫學院，成功躋身狀元後擬留港讀醫，惟未決定入讀香港大學抑或中文大學，「會留意獲得45分後，會不會有取錄上的不同」，她打算再了解兩者讓醫科生進入實驗室研究的機會、校園氣氛與學習環境，再作考慮。

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受父親滑雪意外啟發

楊芷喬指，對於認知及神經科學感興趣，但會邊就讀邊觀察各領域的機遇，再決定專攻的醫學範疇。提到讀醫緣起，她坦言小學時與家人外出滑雪遇到意外，父親不幸撞傷腦部，需要接受手術，事後令她深深明白醫護人員對病人的關鍵作用，並對大腦結構與神經運作產生興趣。升中後，她積極鑽研相關醫學知識，中五時獲得在理工大學參與微生物研究的機會，亦曾與港大醫學院教授交流腦中風相關研究，漸漸建立科研志向，「希望研究可以切合病人在臨床的需要」。

文武雙全的楊芷喬，小六由400米賽事開始練習，其後擔任中學田徑隊隊長，帶領隊伍奪得學界D2、D3組別田徑冠軍。在田徑場磨練出堅強心志，並套用在讀書備試上，「跑步的時候會覺得跑步比較辛苦，再回想讀書便好像沒有那麼辛苦」，賽道上咬牙堅持的韌性，一路支撐她熬過繁重學業，備試期間感到壓力時，她便會外出跑步減壓。她亦活躍於辯論賽事，包括去年的星島第40屆全港校際辯論比賽，更曾在第5屆全港中學學界辯論比賽勇奪總冠軍，她認為多角度思辨能力，亦助取得佳績。

蔡繼有學校誕「龍鳳胎狀元」

至於讀書秘訣，楊芷喬秉持「重質不重量」原則，正如跑步講求節奏與策略一樣，克服自身弱點，確保考試穩定發揮，「要用方法去增加你讀書的效率，在和別人同樣溫習4小時的時間內，你又如何溫得比別人更加深入」。她亦善用人工智能（AI）輔助學習，通過AI程式拆解數學解題步驟、核對繁雜生物知識的理解等。得知獲得狀元殊榮，楊芷喬指家人十分欣喜，打算返港後聚餐慶祝，迎接大學新階段。

其他學校亦有學生經成績覆核後成為IB狀元，包括保良局蔡繼有學校的招浩揚，與胞妹招慧心成為「龍鳳胎狀元」，以及保良局顏寶鈴書院的余政銳，而英基沙田學院和啓新書院各增一名狀元。

記者佘丹薇

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