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嶺大團隊開發環境基因監測技術 香港西部海域發現極危黃唇魚蹤

教育新聞
更新時間：19:26 2026-07-23 HKT
發佈時間：19:26 2026-07-23 HKT

被稱為「海中大熊猫」的中國特有海洋魚類「黃唇魚」，屬極度瀕危的國家一級保護野生動物。由嶺南大學科學教研部主導的聯合研究團隊，成功研發出針對黃唇魚專用的環境基因監測技術，並藉此在本港西部海域發現黃唇魚的蹤跡，是本港逾十年來首次科學發現其活動，團隊相信新技術有助在無須捕捉或干擾珍稀海洋生物下，追蹤物種現況及評估保育成效。

含微量環境基因已能準確識別

研究團隊在香港西部海域23個地點進行檢測，合共收集到414個自然海水樣本。嶺大提供
研究團隊在香港西部海域23個地點進行檢測，合共收集到414個自然海水樣本。嶺大提供
葉志豪（右五）指出，新技術最大貢獻在於其「無創性」，無須捕捉或對實體魚類造成任何干擾，就能確認該物種曾經出現。
葉志豪（右五）指出，新技術最大貢獻在於其「無創性」，無須捕捉或對實體魚類造成任何干擾，就能確認該物種曾經出現。

研究由嶺大科學教研部助理教授葉志豪及華南師範大學教授王俊杰領導，團隊藉分析黃唇魚獨有的基因特徵，開發出高靈敏度基因識別檢測技術，能檢測其殘留在海水中的黏液或排泄物等環境基因，即使海水樣本只含有極微量的環境基因，仍能準確識別。

延伸閱讀︰嶺大48項目獲研資局近2700萬資助

團隊於2025年1月至9月期間，在香港西部海域23個地點進行檢測，合共收集了414個自然海水樣本，並於大澳和欣澳等4個地點的9月份樣本驗出黃唇魚的環境基因，不排除與珠江口於同年8月放生1300條人工繁殖幼魚有關。

黃唇魚雖曾廣泛棲息於大澳一帶的河口水域，但因其魚鰾具藥用價值而被過度捕撈，導致數量稀少。葉志豪表示，過去十多年本港水域一直沒有黃唇魚的活動紀錄，傳統海洋魚類調查耗費巨大且會破壞環境，而新檢測技術只須抽取海水樣本，便能在短時間內進行大範圍的海域調查。他相信新技術未來可配合其他環境基因技術，支援生物多樣性監測，為大灣區制定保育策略提供重要的參考數據。

本報記者

延伸閱讀︰嶺大資助18傑出研究生 赴牛津交流AI應用

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