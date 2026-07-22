研究學者計劃 學者冀建負責任生成式搜尋框架

今年度「研究學者計劃」共11人獲選，中大佔了3人，科大、理大與城市大學各有兩人獲選，其餘兩人分別來自港大及浸大。部分項目涉及人工智能（AI）的運用，其中科大市場學系兼工業工程及決策分析學系副教授劉佳（左圖）冀建立系統化的負責任生成式搜尋框架，城大計算學院數據科學系教授趙翔宇（右圖）則關注大語言模型（LLM）智能體的可信度與可控性。

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各人將獲560萬元資助為期60個月的研究計劃。獲選科大學者劉佳，有見近年誤導生成式AI引擎而刻意製造的虛假或操縱性內容日益增加，研究建立系統化的負責任生成式搜尋框架，包括識別出哪些內容特徵較易獲納入為生成式答案、追蹤及評估品牌在不同AI搜尋引擎中的能見度和表現等，項目最終有助促進數碼營銷、消費者決策和AI治理等領域的理論發展，為企業提供實用的資訊分析工具，並確保大眾公平地獲取可靠資訊。

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關注LLM可信度與可控性

至於城大學者趙翔宇，研究針對LLM智能體在電子商務、教育、金融及醫療保健等領域的應用日益廣泛，通過4個互相關聯的研究方向，即開發透明且可驗證的代理記憶與推理機制、確保安全且符合偏好的行動、保障代理與使用者之間的互動，以及建立統一且安全的執行環境，建立適用於可信賴AI智能體的全面性框架，解決可信度、可控性及安全性相關的關鍵挑戰，推動AI智能體在各應用領域中的安全使用。

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本報記者