教局推試行《資訊創科課程框架》 助小學規劃試教校本AI教育

政府大力發展數字教育，教育局今日推出《小學資訊與創新科技課程框架》—「人工智能初探」範疇（試行版），讓小學規劃及試教校本AI教育。課程建議學校安排小二學生初步體驗AI應用，包括人機對話、生成圖像與語言，全程須在教師指導下完成；又建議在小四教導學生辨別由AI生成圖像的方法，培養對網上資訊抱持懷疑。

框架涵四範圍 由淺入深控AI

課程框架涵蓋「認識人工智能」、「認識基本運作概念」、「應用與實踐」和「反思與建立正確態度」。小二至小三學生將以「接觸和體驗AI」為主，除了學習和應用AI，亦須建立慎用AI的態度，建議小二安排學生初步體驗AI不同的應用，在教師指導與監督下，與AI系統進行簡單的「對話」，按指定主題（如動物、交通）草擬「對話」內容；小三則學習透過AI生成圖像與語言。學生由淺入深操作AI，小四生須理解並模仿簡單清晰的提示詞，小五生須能撰寫符合基本結構的完整提示詞，小六則可自主編寫提示詞以完成任務。

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至於培養資訊系養方面，課程建議在小四教導學生辨別由AI生成圖像的方法，如細節異常、背景不配合、場景不合理等，讓學生意識到AI可以生成仿真度很高、一般人難以分辨的圖像，從而明白對網上多媒體內容要保持質疑。小六時探討人類如何駕馭AI，教師引導學生「持守以人為本和科技向善的精神運用人工智能」，包括不能讓AI取代思考、監察和檢查AI判斷和生成結果、持守學術誠信等。

教育局指，課程發展議會科技教育委員會已成立專責委員會，檢視小學階段科技教育學習領域課程的發展現況，草擬小學資訊與創新科技課程，將涵蓋「人工智能初探」等不同範疇。

本報記者

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