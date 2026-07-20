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港大取錄4傑出運動員 共頒140萬獎學金

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-20 HKT

本港運動員在運動領域的卓越成就，獲大專院校認同。香港大學通過「頂尖運動員入學計劃」，今年取錄4名運動員，將代表香港出戰亞運會的帆船運動員普珺麗和泳手劉建希，將入讀工商管理學學士課程；劉弦成為首位獲取錄的高爾夫球選手，將入讀文學士；劍擊運動員陸浚諾則入讀內外全科醫學士。4人共獲頒140萬元獎學金。

支援學術體育雙軌發展

帆船運動員普珺麗。港大提供
帆船運動員普珺麗。港大提供
高爾夫球選手劉弦。
高爾夫球選手劉弦。
港隊泳將劉建希。
港隊泳將劉建希。
劍擊運動員陸浚諾。
劍擊運動員陸浚諾。

以爭取2028奧運資格為目標的普珺麗，對獲頒獎學金表示感謝，讓她無後顧之憂地追求雙重目標，並代表香港在世界舞台上持續突破自我。熱愛寫作的劉弦擬主修英文研究，感謝港大的全方位支援，讓她繼續出征海外及實現學業理想。

延伸閱讀︰接觸30名IB狀元 料逾8成選擇入讀 港大醫學院直接錄取29應屆考生

保持本港多項游泳紀錄的劉建希相信，在計劃支持下，能在世界頂尖大學開展學業並繼續游泳生涯，在兩者之間取得平衡。陸浚諾期待開啟學生運動員雙軌發展，表明會繼續在學業上追求卓越，在本地和國際賽事中不斷提升自我。

港大表示，將為通過計劃取錄的運動員提供個別學業輔導、彈性上學安排、輔導資源及體格訓練等支援。收生及國際生交流事務總監嚴志堅歡迎4人入讀，指港大對能陪伴運動員在學術與體育上雙軌發展，感到無比自豪，形容他們踏上新旅程、兼顧學術追求與運動抱負之際，港大將傾力支持。

本報記者

延伸閱讀︰DSE放榜2026︱港大預留8000萬獎學金 「超級狀元」可獲100萬資助

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