教大STEGRAMS計劃 兩地10中小學加入

旨在鼓勵學校在課堂推動聯合國教科文組織永續發展目標，教育大學課程與教學學系推動的「永續發展教育與全球公民教育STEGRAMS計劃」昨舉行成果發布會暨頒獎典禮，將於來年加入的香港培道小學，期望通過閱讀與長者服務，培養學生擴闊視野，加強認識社區。

李子建：推動可持續發展教育

計劃今年踏入第八屆，來年將有10間本地和內地中小學加入。教大校長李子建昨在典禮上錄影致辭，指計劃推動實踐可持續發展教育和國際公民教育，師生教學相長，培養認識環境管理、有心為世界帶來改變的新世代領袖。發起計劃的教大課程與教學學系高級講師吳卓穎形容，計劃建立堅實的學習社群、大中小學跨學段教學策略和跨學段師徒制等，相信參與計劃的團隊越來越強大。

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培道小學校監林家泰稱，與友校溝通後得悉計劃成效正面，而決定參加。校長陳敏儀指，學校參與「閱讀」和「長者服務」兩個板塊，期望通過參與計劃擴寬學生眼光，包括安排他們閱讀吳卓穎前往南極考察的書籍，以及擴大學校現有安排探訪長者的「蝦仔蝦孫」計劃等。校董潘慶輝補充指，日後希望參照「科學技術工程數學中心」對火炭明渠生態復育的研究，發掘啟德明渠的生態和污染問題，「如果小學生能夠學習引起關注，有助建立他們可持續發展的概念」。

同樣參與計劃的浸信會沙田圍呂明才小學，助理校長趙嘉俊指現今世界變遷急速，培養學生可持續發展意識相當重要，該校通過培育微藻等實踐性的學習，讓學生掌握STEM技能及環保意識。基督書院校長黃幹文則樂見學生親自設計項目和進行實驗，「同學就像真的科學家，提出問題及作出預測，相信他們獲益良多」。

記者 歐文瀚

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