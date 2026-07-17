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IB狀元2026｜保良局蔡繼有龍鳳胎齊膺狀元 顏寶鈴書院覆核後增一人

教育新聞
更新時間：11:26 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:26 2026-07-17 HKT

早前放榜的國際文憑大學預科課程（IB），成績覆核結果出爐，保良局蔡繼有學校與顏寶鈴書院相繼再增狀元。其中就讀蔡繼有的IB榜眼招浩揚，經覆核成績後獲加分，與「龍鳳胎」妹妹招慧心同膺IB狀元。

連同招浩揚、招慧心兩兄妹，蔡繼有學校狀元人數由原本6人，增至7人。資料圖片
連同招浩揚、招慧心兩兄妹，蔡繼有學校狀元人數由原本6人，增至7人。資料圖片

連同招浩揚、招慧心兩兄妹，蔡繼有學校狀元人數由原本6人，增至7人。

延伸閱讀：IB放榜2026 | 保良局蔡繼有學校龍鳳胎 一門雙傑同摘狀元榜眼

招浩揚向來獲妹妹盛讚學習效率超群，計劃遠赴英國入讀帝國理工大學修讀化學工程。他自幼受父親啟發，對數學、化學相關的工程領域懷有濃厚興趣，出色的學業能力亦獲本地頂尖大學認可，同時取得香港大學工學學士精英課程、科技大學科技及管理雙學位課程的有條件取錄。

保良局顏寶鈴書院的余政銳同樣藉成績覆核突圍，成為該校今屆第2位IB狀元。學校提供
保良局顏寶鈴書院的余政銳同樣藉成績覆核突圍，成為該校今屆第2位IB狀元。學校提供

另外，保良局顏寶鈴書院的余政銳同樣藉成績覆核突圍，成為該校今屆第2位IB狀元。校方公佈考試整體數據，全校IB平均分達41.5分，考取40分以上高分的學生佔比高達78%。

延伸閱讀：IB放榜2026｜顏寶鈴書院狀元盼讀工程服務社會 印度裔榜眼受醫生祖父啟發立志行醫

記者佘丹薇

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