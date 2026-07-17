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DSE放榜2026｜方大東華各逾3萬人報讀 護理學最受歡迎

教育新聞
更新時間：11:38 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-17 HKT

文憑試前日放榜，自資院校成為不少考生的升學出路。聖方濟各大學共收約3.3萬份申請，按年升約一成；東華學院截至前日已收到逾3.8萬份申請，其中最受歡迎的護理學（榮譽）健康科學學士課程有近8000份申請，按年升逾兩成。香港青年協會共接獲1464宗求助，不少學生查詢彈性收生及重考事宜。

方大表示，截至昨午共接獲約33500份入學申請，較去年升一成，當中逾7成為學士學位。最受歡迎的是護理學（榮譽）學士課程，近9000人申請，其次為工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士和物理治療學（榮譽）理學士，現時首輪統一招生已經截止。東華學院申請數量亦按年升一成，截至前日累計逾3.8萬份，有逾3.3萬份為學士學位，高級文憑申請亦達近5000份，護理課程競爭激烈，其中護理學（榮譽）健康科學學士收近8000份申請，按年增幅逾兩成。該校亦錄得近4000宗非本地生申請，較去年升三成。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜蔡若蓮到訪學校送鼓勵：成績單不能定義人生價值 勉考生積極勇敢探索

青協接1464宗求助

恒生大學截至昨日，以第一志願計算的總申請人數達1.1萬人，按年增約兩成。當中金融分析及金融科技列為首選，有220名本地生及560名非本地生報讀；其次為專業會計學，首輪取錄日子維持至下周日。職業訓練局指，社會工作、飛機維修工程、旅遊及盛事管理等高級文憑課程最受歡迎，獲派學位的學生須於下周一中午前完成註冊。

文憑試放榜後，不少考生向輔導機構查詢。青協放榜支援熱線「DSE 27771112」周一至昨午共收到1464宗求助，涵蓋自資學士與副學士課程選擇、彈性收生及成績覆核安排、重考、聯招排位等。學友社上周六起累計接獲近817宗求助，以聯招課程的相關資訊為主。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：李建文-DSE不是人生終點-向夢想前行-走出精彩人生牆角寒梅

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