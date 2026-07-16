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城大初創大賽 10間優勝企業獲最多百萬元天使投資

教育新聞
更新時間：20:42 2026-07-16 HKT
發佈時間：20:42 2026-07-16 HKT

本港學府近年積極推動初創，由城市大學舉辦的「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，今年共吸引500多間初創參與，其中10間成為「優勝初創」，包括多間內地機構。城大表示，下屆大賽內地賽區城市將由12個增至16個。

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城大今日（16日）為大賽舉行頒獎禮及啟動禮。今屆賽事吸引中港12個賽區城市的500多間初創參與，其中10間初創在新材料、半導體、人工智能等領域脫穎而出取得「優勝初創」。奪得金獎的是深圳心寰科技有限公司，專注於心血管介入成像與先進診斷方法產品研發，其餘優勝機構分別來自深圳、東莞、北京等。

10間優勝初創將獲得城大「HK Tech 300」計劃提供專業培訓、工商業網絡及投資配對支持，以及最高達100萬港元的天使投資。城大預告，來屆賽事將新增廣州、武漢、廈門及常州4個內地賽區。

擔任主禮嘉賓的創新科技及工業局署理局長張曼莉指，政府將繼續凝聚力量，為年輕創業家提供資源，支持他們轉化成具有市場價值的解決方案，進一步推動大灣區創科發展。

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城大署理校長李振聲則指，會繼續推動創新創業發展，助力香港鞏固作為國際創科中心的地位，並強化「留學香港」品牌，以吸引更多高端人才。

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