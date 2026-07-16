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未來科學大獎8.13公布得獎者 邀袁國勇戴希任講座嘉賓

教育新聞
更新時間：17:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:03 2026-07-16 HKT

被稱為「中國的諾貝爾獎」的「未來科學大獎」，將於8月13日舉行新聞發布會，公布今年三項大獎的得獎者，11月8日正式頒獎。

延伸閱讀：未來科學大獎周｜科技論壇講者王夢迪：AI將打破傳統學科之間壁壘

由2016年設立的未來科學大獎，設有三個獎項，分別為「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」，單項獎金100萬美元（折合約784萬港元）

今年大獎周程序委員會聯席主席任詠華表示，將於8月13日公布今年獲獎者，大獎周11月6至9日舉行，核心活動之一科學峰會，邀請了8名科學家擔任嘉賓，包括兩名諾貝爾獎得主。重頭戲頒獎禮11月8日首次在東九文化中心舉行。

延伸閱讀：未來科學大獎周｜學者李丹楓遇低谷不放棄 膺年度研究員 稱本港創科機遇處處

另外，大會將舉辦兩場面向青少年的科普講座「你好科學家」，講者包括2021年生命科學獎得主袁國勇、2025年物質科學獎戴希。大會今年10月16日起，亦會繼續在科學館舉辦為期一個月的展覽。

任詠華表示，科學力量已走入千家千戶，隨着大獎踏入第二個十年，會更積極推動香港成為亞洲科學之都。

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記者 高俊謙

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