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DSE放榜2026｜董玉娣中學足球健將自修PE勇奪5** 父親度身訂造訓練計劃成「最強後盾」

教育新聞
更新時間：16:22 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:22 2026-07-15 HKT

在香港中學文憑試（DSE）中，體育科要取得5**絕非易事。全港每年約有千多名考生報考該科，當中僅寥寥數人能奪5**。今年，就讀屯門區保良局董玉娣中學的應屆考生余熯祈，以「自修生」姿態迎難而上，最終勇奪 5** 佳績。他的成功不僅源於運動場上的汗水，更歸功於任職中學體育科主任的父親，為他度身訂造培訓計劃。

AI輔助自修理論

據考評局資料，今年報考DSE體育科的考生共有1481名，當中僅0.4%（約5至6人）考獲 5**佳績。對於體育科考獲 5**的驚喜成績，余熯祈坦言出乎意料。他指出，坊間針對該科的資源相對匱乏，不僅缺乏補習社的支援，歷屆試題數量亦有限，令自修生難以準確評估自身水平。

體育科考試涵蓋理論與實習兩大部分，面對理論課的挑戰，余熯祈直言善用了 AI（人工智能）工具尋找資料及生成練習，以彌補傳統資源的不足。他補充，「我會親自整理溫習筆記，並透過反覆操練歷屆試題來鞏固答題技巧與知識重點。」此外，他的「最強後盾」原來是父親余俊垣。余爸爸為保良局羅傑承（一九八三）中學體育科主任，他直言，「我倆經常一同研究艱澀的理論內容，解決學術上的疑難。」

在準備實習考試時，余熯祈除了維持所屬足球會的常規訓練，更於臨考前特別報讀了專為DSE足球考試而設的練習班，並自行到七人足球場進行針對性的技術特訓。余爸爸指出，最困難的項目是體能測試中的「一英里跑」。為此，他特別為兒子制定了定期的長跑訓練計劃，助其在試場上發揮應有水準。余爸爸補充，「我特意在家中安裝了引體上升橫槓，讓他堅持每日鍛鍊。值得一提的是，在田徑的短跑及擲鐵餅項目上，他利用了校內的成績申請豁免，直接取得該部分的滿分，從而將節省下來的時間集中應付其他弱項。」

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「碎片化時間」 兼顧運動與社交

余熯祈除在體育科取得佳績，在中文及數學科亦考獲 5*佳績。被問到兒子如何安排時間以達致「文武兼備」，余爸爸分享，由於球會常規訓練通常安排在晚上6時至8時，兒子學會了把握每分每秒。「他的功課大多在學校完成，放學後或乘車往返球場的途中，都會用來溫習。」余爸爸觀察到，兒子縱然訓練繁忙，但勝在時間分配得宜，能將「碎片化時間」發揮到極致。除學術外，余熯祈亦能在球場與校園結交好友，成功在運動、學業與人際關係之間取得平衡。

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冀入中大體育系 

至於未來發展路向，余熯祈坦言兒時曾夢想成為職業足球員，但隨着年齡增長，明白香港職業足球對體能及速度有極高要求，加上考慮到現實的生計問題，故決定向體育教育發展。他目前的志向是報讀香港中文大學體育運動科學系，期望未來能與父親一樣，成為一名作育英才的體育老師。對於兒子的決定，余爸爸深表支持，認為這不僅是一種職業上的「傳承」，更是兒子找到了真正適合自己的志向。

回顧整個 DSE 備戰過程，余熯祈對父親的無私付出滿懷感激。「很感激爸爸在百忙之中願意抽時間陪我溫習、協助我訓練，更經常駕車接送我往返九龍與港島的球場。這讓我節省了許多交通時間，能有更多空檔溫習及休息。」對於今次體育科取得佳績，父子倆計劃以一頓家庭晚餐作結，在平淡喜悅中，迎接人生下一個新階段。

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