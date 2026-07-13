耀中幼教學院推「全納教育」 成就幼兒多元共融學習發展

耀中幼教學院近年積極推廣「全納教育」理念， 當中耀中幼教學院助理教授謝冠寶近年帶領團隊進行相關教學、研究、專業培訓及校本實踐方面的推動工作，倡導於幼兒教育階段建立更具包容性及回應差異的學習環境，讓孩子在被尊重、理解和具支持的環境中成長。其中，團隊推動的賽馬會「點亮．亮點」計劃，至今已在逾50間幼兒中心及幼稚園成功試行，並取得顯著成效。

何謂「全納教育」？

全納教育的核心在於讓每位孩子都能在具尊重、參與感及歸屬感的環境中學習。謝冠寶強調，全納教育並不僅限於支援有特殊教育需要的學生，而是從課程設計之初，已充分考慮所有存在的差異，並因應不同幼兒的能力、性格、感官需要和學習方式，靈活調整教學方法、課室環境及師生互動，確保每位孩子都有參與的機會，並發揮潛能。

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全納教育重視以兒童為本及優勢為本的理念，為每位孩子提供適切的學習條件。謝冠寶解釋，全納教育主張每位孩子都有權在被接納和被理解的環境中成長，其核心焦點不在於「孩子有甚麼做不到」，而在於「如何設計環境，讓孩子做得到」。 她補充，學院已將全納教育理念逐步融入師資培訓及課程設計，協助準教師及在職教師將理念轉化為日常教學策略。 在專業培訓方面，學院透過在職教師培訓、校本支援、導師啟導以及教師學習等形式，支援學校逐步建立具包容性的課室文化。

其中，賽馬會「點亮．亮點」計劃便是耀中幼教推動全納教育的重要實踐平台之一。計劃涵蓋教師專業培訓、入班支援、校本導師啟導、教師學習社群建立及全校環境設計等內容，至今已支援逾50所幼兒中心及幼稚園。初步研究結果顯示，教師在全納教學信心及實踐能力方面均有所提升，課室環境亦更具彈性與支援性。

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謝冠寶總結道，「近年越來越多幼兒在學前階段已顯現不同學習和發展需要，但相關評估及支援服務往往需要時間輪候。全納教育提醒我們，支援應在孩子日常學習中及早展開，而非等待標籤出現。透過調整課室環境、教學方式，以及與家長建立合作關係，學校可以更有效回應幼兒的差異，讓他們在學習過程中更安心參與，並逐步建立自信。」

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