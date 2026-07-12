DSE放榜2026︱JUPAS人數增5%競爭勢加劇 5科22分始「穩入八大」 自修生插班生大增 團體料未來續見升勢

中學文憑試周三放榜，今屆聯招是「人才子女」不設居港限制的最後一年，文憑試考生人數及參與大學聯招人數持續增加，有應屆考生憂慮未能入讀心儀科目。學友社預料，文憑試和聯招競爭加劇情況將持續，料今年考獲5科至少22分才能「穩入八大」，成績未達標者選科更宜謹慎。輔導教師協會主席葉偉民呼籲，考生在放榜前搜集好資料，為不同的成績走向預先部署選科。

今年參與聯招人數增至4.5萬人

教育局去年規定2028/29學年起，居港滿兩年者才符合資助專上課程學額及資助申請資格，27學年過渡期要求居港一年，今年9月入學的「人才子女」則不受影響。學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年應考文憑試考生人數從去年約5.5萬人增至今年5.8萬人，而截至去年12月，參與大學聯招的人數從約4.3萬人升至4.5萬人，升幅均約5%。他認為在聯招學位數目、整體考生及自修生表現等因素仍存不確定下，預料今年聯招競爭將更為激烈，料考獲5科至少22分，才有較大機會入讀八大院校。

吳寶城解釋，近年中學多了內地生插班，不少是中二至中四的插班生，惟高峰期仍未出現；連同回港讀書的港籍生、港人子弟學校等，文憑試報考人數料將持續上升。部分考生可能因去年大學聯招未獲派心儀課程，擬藉合併成績「捲土重來」。他強調22分只是較為安全入八大的分數，不代表19至21分的考生沒有機會，但選科時需要更謹慎，不宜全放八大資助課程。翻查近年文憑試報考數據，自修生人數連續5年上升，增長速度亦高於學校考生。

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考生感忐忑 選科保守「留後路」

預計5科考獲約20分的應屆考生黃子盈，憂慮今年競爭激烈，或未能入讀心儀的工商管理學科，在聯招選科時較為保守，並報讀副學士及自資課程。她坦言放榜前難免感到忐忑，藉留家消遣或逛街紓緩壓力，以「平常心、輕鬆態度」面對。同是應屆考生冼諾君預計5科可考獲約25分，冀入讀法律或環保相關學科，但心儀學科僅提供約20個學額，在激烈競爭下仍感憂慮。

對於考生與參與聯招人數增加，輔導教師協會主席葉偉民指影響仍待觀察，但認為能否入讀大專院校仍涉多項因素，學生選科前應要了解自身興趣、能力和志向，要留意院校及學科的基本入學要求、學科比重等，呼籲學生在放榜前搜集好資料，並為可能的成績走向預先部署選科，以免當日因情緒影響抉擇。

葉偉民亦建議，即將升中六的來屆考生，暑假可梳理自己的成長和學習經歷，「部分大專院校會看學生其他方面的發展或專項，面試時亦可能看重讀書以外的全人發展經驗」，特別是提升軟技能或探索更多機會，以找出將來自己的發展方向。他舉例學生可考慮參與公開演講活動、或了解自己對人工智能的興趣。

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記者：歐文瀚 實習記者：張駿宏

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