愉景灣偉倫小學校網改歸離島 教局撥亂反正斷東涌學生升中西區名校捷徑 同區校長指符合原則

大嶼山唯一升中銜接「英中」林立的中西區，愉景灣的聖公會偉倫小學，校網爭議持續多年，終有定案。教育局決定理順該校升中校網，改歸離島區，新安排適用於27/28學年起入讀學生，日後居於愉景灣學生仍可提交地址證明，申請到中西區跨網升中。據悉當局向家長坦言，以往安排令偉倫小學獲得收生優勢，對其他小學構成不公，亦偏離便利居住愉景灣學生的政策原意。有身兼東涌小學校長的立法會議員形容是「撥亂反正」。

其他離島家長刻意安排就讀

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教育局強調，新安排已取得適當平衡，現正就讀學生及9月小一新生不受影響。

教育局日前通知家長，考慮到升中校網的規劃原則、愉景灣交通狀況與學額供求等，決定理順偉倫小學的升中校網安排，由中西區改為離島區。新安排適用於27/28學年起入讀的學生，現時就讀學生及9月入學的小一新生將不受影響。因應愉景灣受到交通限制，當局容許當地居民透過學校提交地址證明文件，申請跨網到中西區升中。

偉倫小學在1993年創校，當局當時考慮到愉景灣僅有往返中環的渡海小輪，並預期短期內不會興建公營中學，遂特別安排把該校升中校網轉屬中西區。據悉，當局留意到連接東涌的陸路交通開通後，出入愉景灣返學的「其他離島學生」人數不少，有家長更因該校中西區升中校網，刻意安排子女就讀，認為情況偏離政策原意，導致偉倫小學獲得收生優勢，對其他離島區小學構成不公。當局已就安排諮詢持份者意見，獲中學學位分配委員會、離島區中小學校長、該區家長教師會聯會支持，而辦學團體聖公宗（香港）小學監理委員會亦表示理解。

偉倫小學校網安排爭議逾20年，尤其不少東涌家長為子女報讀該校，藉此提升入讀中西區名校機會，既令東涌的小學生源被分薄，更一度令居於愉景灣的適齡小一生，被派到其他離島小學，立法會先後多次討論。翻查學校網站，今年該校參加升中派位的75名小六生中，41人獲派港島各區中學，其中24人獲派中西區，包括英華女學校、聖士提反女子中學、皇仁書院、聖類斯中學等全開英文班的傳統名校。對於新安排的影響，本報今日向偉倫小學及聖公會教育服務部查詢，惟截稿前均未回覆；教育局則回應指，新安排已取得適當平衡，已促請校方盡快書面通知家長，並在申請小一入學簡介資料，清楚說明升中校網安排。

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居民可申跨網 校方辦學團體未回應

身兼東涌的教育工作者聯會黃楚標學校校長、立法會議員黃錦良歡迎當局理順安排，形容是「撥亂反正」，既符合根據行政區訂立校網的原則，也兼顧到愉景灣居民的需要，但質疑有家長不滿意當局安排，「東涌學生到荃灣、葵青區升中大有人在，怎會影響到市區升讀中學，接受優質教育的機會？」他強調學校應以辦學質素吸引家長報讀，而非靠升中校網作為招徠。

記者 梁子健

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