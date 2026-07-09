信義會兩校終止合併 馬信校長簡淑菁留任

因應學齡人口結構性下降，基督教香港信義會馬鞍山信義學校原擬與同屬辦學團體的禾輋信義學校合併，惟方案遭兩校家長強烈反對。馬信今日向家長發信，宣布「即時終止向教育局申請合併」，學校將維持於現有校舍運作，校長簡淑菁亦會留任。教育局表示已收到兩所辦學團體通知取消兩校合併的申請

校董會於通告中解釋，面對適齡學童人口下滑的結構性挑戰，辦學團體早前曾探討兩校合併可行性，以促進學校持續發展。校董會指出，合併涉及複雜程序，辦學團體須先完成內部既定程序，方能進行公開諮詢。為此，辦學團體上周五（3日）舉行家長會，並派代表到場回應家長提問，會後，辦學團體已審慎考慮各方意見，最終決定終止合併申請。

而在今日校董會會議中，在討論辦學團體的最新意見段，決定「即時終止是次向教育局申請合併」，學校會維持目前校舍的運作，而校長簡淑菁將繼續留任校長，不會調至他校，將繼續籌務發展

對於兩校終止合併，教育局確認表示已收到辦學團體通知，並已知悉辦學團體及相關學校已就合併計劃及調任校長事宜發出家長信，向家長及教職員等持份者作出交代。

教育局表示，面對學齡人口結構性下降，辦學團體應按地區及學校的實際情況，負責任地及早規劃屬下學校的未來發展，表示這是應有之義。同時，在制訂合併方案的執行細節和時間表時，辦學團體及相關學校必須持續與持份者保持充分溝通，了解並適切回應家長的關注，讓他們明白學校的決定，從而完善計劃的各項細節

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