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中一教科書全套逾6000元家長歎「買到窮」有教師指未必要全數用新書

教育新聞
更新時間：17:31 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:31 2026-07-09 HKT

昨日是中一註冊首日，中一新生家長辦理入學手續後，隨即到書局為子女購買教科書。據本報統計，有中學的中一教科書全套逾6000元。有中學教師直言家長「買書買到窮」，不少教科書僅微調小量內容，未必要全數用新書；有家長坦言子女升中後開學支出百上加斤，即使買二手書卻無電子教材啟用碼，最終仍要買新書而無法慳錢。書局坦言學齡人口下跌，令教科書市場需求持續縮減，出版社減少折扣，變相壓縮書店利潤。

2026/27學年中一教科書價格比較(部分學校)
學校名稱 價格 學校名稱 價格
沙田蘇浙公學 $6931(+0.9%) 香港培正中學 $6107.5(+3.3%)
嘉諾撒聖心書院 $6386.5(+0.6%) 中華傳道會劉永生中學 $5763(+3.4%)
嘉諾撒聖瑪利書院 $6298.5(-2.6%) 聖保祿中學 $5608.5(+3.7%)
聖類斯中學 $6283.5(+14.7%) 香港仔浸信會呂明才書院 $5443.5(-2.4%)

以書單上有顯示的價格計算，連同學校代購或出版書目、字典、地圖、指定閱讀書目等(資料來源：各校書單)

本報昨收集部分中學中一書單，雖有學校列明個別課本可使用舊書，但為數不多，而新學年中史科課本須使用新版。大部分學校中一教科書價格介乎4600多至6000多元，其中沙田蘇浙公學每套價格更達6931元，較去年增近1%；增幅最高是聖類斯中學，中一教科書價由去年5479元，增14.7%至6283元（見附表）。

延伸閱讀：初中中史教科書改版︱清政府「割讓」用字改變 變英國強佔、強租、割佔

為電子書啟用碼買新書

在中學任教中文科及數學科的陳老師，昨到書局為鄰居購書，她感歎家長「買書買到窮」，特別是低收入家庭難以負擔。她認為不少課本每年微調小量內容，根本無更換新書必要；在學校書簿費用的開支上，部分教師要求學生隔頁書寫、格式須符合評分標準，額外添置簿本令開支大增，「如果將來有小朋友，我不會讓他在香港讀書，因為太貴了！」。

不少家長亦感無奈，兒子入讀培正中學的歐氏夫婦指，中文科課本售價較小學貴一倍，雖然有二手課本，惟欠缺售價55元的電子書啟用碼，廠商不容單獨購買，為免缺碼影響子女課堂學習，只能花300元整套買新書。他們不諱言，升中後交通、補習等開支亦會接踵而來，各項教育支出百上加斤。另一家長黃先生坦言，女兒升中的教科書價格較小學貴2000元，但為了學習所需，仍會選擇購置新書。

書局助理總經理楊次濂分析，書價普遍按年加價4%，在當局規管直接調漲書價下，出版社調低折扣，變相壓縮書店利潤，「以往發行折扣為八折，現時調至八三折」。楊次濂慨歎，行業情況大不如前，「以往未開門就排隊，現在少了這些場面」，背後原因是出生率持續下跌，適齡學生人數逐年減少，加上近年多間學校因收生不足面臨殺校，整體教科書市場需求持續萎縮。

延伸閱讀：教科書平均加價3.6% 創近年新高 初小科學書升幅高達9%

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