調查：有Z世代日用社媒18小時擁11帳號 網上負面互動 加劇現實孤獨感

社交媒體已是生活不可或缺的部分，Z世代「機不離手」。香港基督教服務處的調查發現，有受訪青年日均使用社媒長達18小時，高度活躍者更擁11個帳號。網上負面經歷，與現實人際關係的疏離，加劇青年的孤獨感，建議政府培養數碼健康習慣，不應該只偏重於使用時間與視力影響，更須納入精神健康元素。

調查以問卷形式，訪問572名11至24歲青少年，探討他們使用社交媒體習慣。結果顯示，受訪青年平均10歲便擁有首個社媒帳號，最年輕者僅2.6歲；他們日均使用時間達4.1小時，最長更達18小時。近4成人擁有3至5個社媒帳號，主要使用WhatsApp、Instagram及YouTube等平台，用於尋找娛樂及與朋友保持聯絡。

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過來人籲用社媒要節制

然而，調查揭露逾3成人不認同使用社媒次數越多，可減輕自身的孤獨感。相反，使用社媒青年的平均孤獨感達20.5分，介乎「低孤獨感」與「中孤獨感」之間，高於非使用者的17.7分。研究及發展中心主任陳志慧指，使用社交媒體未必是提升年輕人孤獨感的導火線，反而網上的負面互動，與現實人際關係的疏離，始是問題核心。

19歲阿欣（化名）在疫情期間，未能與朋友恆常見面，而沉迷上網打機，成績一落千丈，甚至淪為同學笑柄，「覺得自己不屬於學校」。現實世界得不到認同，阿欣在網絡世界同樣碰壁，曾經因自拍照被網友取笑而鬧得不快，更被刪除好友，令她自我形象低落，甚至一度缺課，「不敢再將自拍照上載至社交媒體，更要戴口罩出街」。

幸在母親的鼓勵下，阿欣向社工尋求輔導，逐步解開心結，「不需要太在意別人的眼光，要學習接納自己的不完美」。作為過來人，阿欣寄語使用社媒要節制，「不要過分依賴」。

社工倡培養數碼健康習慣

機構指「數碼健康」不應只限於屏幕管理或風險防範，註冊社工阮翹恩建議，政府應將精神健康、孤獨感、數碼壓力及網絡負面經歷，納入針對兒童及青少年使用電子屏幕及社媒的健康指引內，並定期監察年輕人的身心社交發展，及早識別高風險群體；學校加強學生資訊素養以外，亦應建立正向同儕關係與歸屬感，協助學生建立健康的人際關係與社交支持網絡。

網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇則建議，年輕人主動培養人際技巧、批判思維及正確意識，從中學會選擇合適的朋友，連結真實人際關係；家長應擔任「同行者」，聆聽子女的心聲，共同解決問題。

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實習記者張駿宏

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