Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查：有Z世代日用社媒18小時擁11帳號 網上負面互動 加劇現實孤獨感

教育新聞
更新時間：07:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-09 HKT

社交媒體已是生活不可或缺的部分，Z世代「機不離手」。香港基督教服務處的調查發現，有受訪青年日均使用社媒長達18小時，高度活躍者更擁11個帳號。網上負面經歷，與現實人際關係的疏離，加劇青年的孤獨感，建議政府培養數碼健康習慣，不應該只偏重於使用時間與視力影響，更須納入精神健康元素。 

調查以問卷形式，訪問572名11至24歲青少年，探討他們使用社交媒體習慣。結果顯示，受訪青年平均10歲便擁有首個社媒帳號，最年輕者僅2.6歲；他們日均使用時間達4.1小時，最長更達18小時。近4成人擁有3至5個社媒帳號，主要使用WhatsApp、Instagram及YouTube等平台，用於尋找娛樂及與朋友保持聯絡。

延伸閱讀︰學者倡整合資源-支援特教生精神健康

過來人籲用社媒要節制

然而，調查揭露逾3成人不認同使用社媒次數越多，可減輕自身的孤獨感。相反，使用社媒青年的平均孤獨感達20.5分，介乎「低孤獨感」與「中孤獨感」之間，高於非使用者的17.7分。研究及發展中心主任陳志慧指，使用社交媒體未必是提升年輕人孤獨感的導火線，反而網上的負面互動，與現實人際關係的疏離，始是問題核心。

19歲阿欣（化名）在疫情期間，未能與朋友恆常見面，而沉迷上網打機，成績一落千丈，甚至淪為同學笑柄，「覺得自己不屬於學校」。現實世界得不到認同，阿欣在網絡世界同樣碰壁，曾經因自拍照被網友取笑而鬧得不快，更被刪除好友，令她自我形象低落，甚至一度缺課，「不敢再將自拍照上載至社交媒體，更要戴口罩出街」。

幸在母親的鼓勵下，阿欣向社工尋求輔導，逐步解開心結，「不需要太在意別人的眼光，要學習接納自己的不完美」。作為過來人，阿欣寄語使用社媒要節制，「不要過分依賴」。 

社工倡培養數碼健康習慣

機構指「數碼健康」不應只限於屏幕管理或風險防範，註冊社工阮翹恩建議，政府應將精神健康、孤獨感、數碼壓力及網絡負面經歷，納入針對兒童及青少年使用電子屏幕及社媒的健康指引內，並定期監察年輕人的身心社交發展，及早識別高風險群體；學校加強學生資訊素養以外，亦應建立正向同儕關係與歸屬感，協助學生建立健康的人際關係與社交支持網絡。

網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇則建議，年輕人主動培養人際技巧、批判思維及正確意識，從中學會選擇合適的朋友，連結真實人際關係；家長應擔任「同行者」，聆聽子女的心聲，共同解決問題。

延伸閱讀︰澳洲新法例禁16歲以下青年用社交媒體-港府更新指引應對社媒影響-料本年提建議

實習記者張駿宏 

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
10小時前
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警拘50歲女子涉謀殺。黎志偉攝
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
8小時前
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
13小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
12小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
15小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
19小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
12小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
2026-07-08 06:00 HKT
當局鏟平涉事酒店，以示治理決心。Rohit6156585804@X
印度13歲女被拐5天遭逾30男輪姦 官方剷平3涉案酒店向罪犯宣戰
即時國際
9小時前
四大射手會師8強。
世界盃2026｜美斯、夏蘭特、麥巴比、哈利卡尼會師8強 一文睇清8強至決賽開波時間及電視直播資料
足球世界
22小時前