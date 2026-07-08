科大兩大項目獲逾五千萬研資局資助 推進長者醫療健康

因應本港人口老齡化趨勢，科技大學積極推動長者健康護理與樂齡科技研究。研究資助局（研資局）最新公布的2026/27年度「策略專題研究資助金」結果顯示，今次六大獲批項目當中，兩項由科大學者牽頭開展，分別聚焦「關愛社區的康健與遐齡」及「智慧科技與樂齡」兩大領域。兩項目合共獲得5441萬港元資助（含大學配對資助），資助總額居本港各大院校首位。

不少居於安老院舍及在醫院接受康復治療的長者都因免疫系統較弱，科技大學化學及生物工程學系教授邢怡銘牽頭的「醫院和安老院舍場景下基於現場診斷技術和智能新材料的人工智能輔助老年人綜合感染管理」，以AI輔助全流程感染管理系統，整合實時臨床數據，為長者制定個人化治療與護理方案，提升院舍及醫療場景下的感染管理效能。

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研究涵蓋兩大方向，分別為研發即時檢測技術與可穿戴生物傳感器，實現大規模耐藥菌現場篩查、細菌藥物敏感度快速檢測，並以非侵入式實時監測生命體徵及生物標誌物，同時開發智能感應材料傷口敷料，實時監測傷口受壓及發炎狀況並預警，並結合微生物檢測輔助感染診斷，以處理傷口因長期未癒而可能引發的組織感染。所有數據將匯入AI平台綜合分析，精準定制護理方案，加速傷口癒合，從源頭降低長者感染風險，項目獲2678.9萬資助，為期五年。

另一方面，柏金遜症的病患數目持續增加，成為備受關注的公共衞生問題。科大綜合系統與設計學部主任張黔牽頭的「用於長者柏金遜症整合式生命週期管理的個人化多模態 AI 平台」項目，研發名為「 PMAI-PD 」的多模態 AI 管理平台，專門針對長者柏金遜症做一體化護理。研究團隊會聯同大灣區醫生及安老業界合作，改變只在醫院看病的傳統模式，打造醫院配合居家的一整套照顧方案。平台搭配低成本感測儀器與經臨床測試的 AI 系統，讓篩檢、病情監察、治療都能在家進行。項目研究周期為五年，總資助連同大學配套共 2762.8 萬。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷祝賀研究團隊，他認為佳績彰顯了科大在人工智能與醫療健康科技的深厚實力，並展現前瞻性科研如何提升長者疾病在早期篩查、監測及健康管理效率。承諾將持續推動人工智能與醫療健康及其他領域的深度融合，促進跨學科創新。

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本報記者