藉視覺基礎研究推解決方案 理大學者獲華為「難題揭榜」火花獎

本地大學近年力推科研發展，理工大學建築環境及能源工程學系副系主任、前海前沿技術創新中心院長魏敏晨，針對螢幕色彩校正的業界難題，帶領團隊研發出全新工程解決方案，因而獲華為頒發權威科研獎項「難題揭榜」火花獎，表彰其帶領團隊成功攻克產業重大技術挑戰，推動前沿科研成果落地產業應用。今次是理大再有學者獲頒華為火花獎，理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒認為，這獎再次證明理大堅持創新研究、產業落地的科研發展策略。

為理大第二名獲獎學者

魏敏晨最近獲華為頒發「難題揭榜」火花獎，表彰其帶領團隊成功攻克產業重大技術挑戰。理大提供

「難題揭榜」火花獎由華為於2021年設立，聚焦信息通訊技術、材料科學、數學演算法等基礎研究領域，以產業發展中兼具商業與科學價值的技術難題為題，向全球高等院校公開徵集原創方案，並表彰為科技產業帶來重大貢獻的學者，而本年度「難題揭榜」涉及螢幕色彩校正相關的業界難題。

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魏敏晨長年帶領團隊研究人眼色彩視覺機理底層機制，聚焦多媒體拍攝至顯示全鏈路技術，並鑽研基礎理論與工程落地應用，取得多項原創科研成果。針對華為的題目，團隊憑藉視覺基礎研究研發出全新工程解決方案，大幅提升產品螢幕色彩校準精度和使用效果，相關技術亦已成功落地應用。此舉讓他成為繼2023年理大協理副校長（研究）、機械工程學系仿生工程講座教授王鑽開，憑藉有關「透明耐磨的超疏表面」的創新技術方案獲獎後，理大第二位榮獲華為火花獎的學者，同時是近兩年首位獲該獎的本港大專院校學者。

趙汝恒︰大學已建科研成果轉化網絡

趙汝恒祝賀魏敏晨獲獎時指出，對方榮獲華為火花獎，再次證明理大堅持創新研究、產業落地的科研發展策略，又指其團隊的前沿科研能夠成功轉化為高端科技產品，理大前海前沿技術創新中心發揮了關鍵的橋樑作用，「該中心不僅是理大科研成果對接內地產業的重要窗口，更是大學推動科研成果產業化策略的核心平台，協助科研成果由實驗室走向市場，實現商業化應用。」

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趙汝恒強調，理大一直積極推動學術研究與產業深度融合，並建立跨境合作網絡促進創科，透過完善的知識轉移體系及創新創業生態，加速科研成果轉化落地，為產業升級及社會發展創造價值。他補充，理大已搭建覆蓋全國的科研成果轉化網絡，包括前海、福田、南山、惠州及中山等五大粵港澳大灣區創新平台，配合其他內地創新平台，持續為各地城市經濟與產業升級發展提供科研支撐，以創科力量服務國家發展。

本報記者

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