DSE放榜2026︱港專AI課程報名增兩倍 新學年開辦兩個計算機學士課程

人工智能（AI）大行其道，院校相繼開辦AI相關課程。今年港專學院的AI課程報名人數，較去年大增兩倍，網絡安全課程亦有近五成增長。有見相關領域成為職場新寵，港專新學年推出兩個全新計算機科學學士課程，高級文憑畢業生可直接升讀三年級，以4年時間完成學士學位。

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港專表示，AI全方位落地及《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》生效的雙重效應下，市場非常渴求應用型科技人才，該校AI相關課程的報名人數，較去年同期增加兩倍，網絡安全課程亦錄近五成增長。光科技首席研究官林潤生指，兼具技術與業務場景理解能力的畢業生優勢明顯，有實戰項目經驗的畢業生，在香港及大灣區市場起薪可達2.5至3.5萬港元，晉升後更有機會突破5萬元。

港專新學年將推出「計算機科學與人工智能工程（榮譽）理學士」及「計算機科學及網絡安全（榮譽）理學士」兩個學位課程。前者涵蓋大型語言模型（LLM）、電腦視覺及深度學習等核心技術，學生將直接透過醫療影像診斷、金融風險評估及自動駕駛等實務案例掌握AI應用方案。課程將3成專業教學時間撥作實踐活動，校方亦斥資設立配備業界標準NVIDIA GPU的「人工智能創新中心」。

至於網絡安全理學士課程，特別加強網絡攻防技能鍛鍊，學生可藉助校內業界級的「網絡安全運營中心」及「網絡靶場及實訓中心」，在內地網安龍頭永信至誠提供技術支援下，備戰CISSP、CISA等國際權威專業認證。

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港專表示，隨着今年增設理學士課程，已建立更完善的「2+2」高階升學階梯，完成高級文憑的同學可無縫銜接至上述兩個全新學士學位課程的三年級，以4年時間取得政府認可的學位資格。

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本報記者