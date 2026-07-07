升中派位2026︱逾百師聚九龍塘招內地升中生 屯門老師︰雙非童已到「水尾」現況下盡力而為
發佈時間：15:45 2026-07-07 HKT
升中派位今日放榜，不少本地學校派員到九龍塘的教育局教育服務中心學位分配組外，向派位成績不理想的學生、或計劃來港讀中一的內地學生招手，現場目測有近20間學校的老師及代表到場，登記人數逾百人。有去年也有前來找學生的老師直言，面對學生人數減少、「雙非童」亦近「水尾」，他們只能「做好自己」，並加強現有措施吸引學生報讀。現場亦有高才計劃的家長為子女尋校，有人表明希望子女來港接受更優質教育，「最少也要Band 2學校」。
到場招生校遍及港九新界
早上9時許九龍塘一帶雨勢頗大，但教育服務中心學位分配組外的平台被學校代表和老師、以及前往教育局領取文件的家長擠得水泄不通，部分教育中心和學校亦在鄰近的港鐵站出口向家長派傳單。部分內地家長帶同行李、扶老攜幼到場，在教育局領取文件後隨即有多名學校代表上前向他們查詢。
記者觀察發現，前來招生的學校來自本港多區，除了靠近邊境的屯門、荃灣外，亦有來自將軍澳、西貢、黃大仙以至港島東的學校代表到場，並以「跨境生回校最快路線」、「新生支援計劃」等作招徠；部分學校亦表明會舉辦活動協助提高新生英文水平，亦有人即場與家長相約前往學校參觀。
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有到場老師已多次前來招生，其中一名老師直言新移民和高才通家長均有接觸到，當中高才通的家長對學校的要求比較高，而今年前來招生的學校數目較去年多，但學生數相若，故只能盡力而為。屯門某學校的老師認為，現時「雙非兒童」已到「水尾」，加上人口結構性下降，「在現況下只能盡力做好」，學校會透過加強粵語班和繁體字班等吸引內地家長報讀。
家長們為子女尋找合適學校亦四處奔走。已來港多年的張先生期望為於深圳居住的兒子找北區的學校，但目前不太順利，「沒有特別要求，只是想找到好學校」，惟現場老師表現貌似不太積極。來自廣州的何女士表示，女兒在當地就讀前列學校，但今次僅獲派油尖旺區的學校，對此大感不滿，未來兩三日會繼續「叩門」。
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亦有高才通家長前來為子女籌措前路，在蛇口工作和居住的何女士稱，希望兒子能接受香港的優質教育，而兒子已獲派天水圍區的學校，但會繼續尋找區內以英文教育為主的學校，「最少也要Band 2學校」。在港工作兩年多的楊女士指兒子成績中等，希望為他找到上水、大埔區等較接近口岸的學校，但主要以適合兒子為先。
記者歐文瀚
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