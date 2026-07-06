文憑放榜擇職向 港大前輩分享經歷 勉考生追隨興趣覓出路

文憑試放榜臨近，不少考生面對升學與未來出路滿載焦慮。香港大學專業進修學院（HKU SPACE）助理課程主任兼註冊營養師楊曉茵，憑對營養學的熱情深耕行業，更期望培育新一代營養專業人才；另一位港大雙學士畢業生江紫晴，未跟隨主流投身法律或政府，反而順從個人志趣投身社福領域，兩人鼓勵考生依自身興趣確立人生目標。

人口老化問題持續加劇，營養專業成為不少學生心儀的發展方向，楊曉茵指HKU SPACE與海外大學合辦的「營養治療學深造文憑」課程，修畢後可取得註冊營養師資格；惟學生須先修畢「人類營養學深造文憑」，課程競爭激烈，每年近百人申請，最終僅取錄20人。對於有意投身營養師行業的應屆考生，她建議在校宜修讀生物及化學科目，打好理科基礎，為日後修讀營養學課程、入行執業做好準備。

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回顧入行緣起，她指家人長期膽固醇超標，跟隨營養師調整飲食習慣後，短短3個月健康指數便回復正常，令她決心鑽研營養領域，2016年畢業後更到澳洲悉尼大學修讀營養治療學碩士，其後成為註冊營養師。

棄法律公務 轉投社福實現個人價值

在港大修讀社會科學學士（政治學與法學）及法學雙學士的江紫晴，畢業後未如其他同學，成為執業律師或公務員。她指實習期間發現性格難以應付高強度辯論與龐大文書工作，於是重新規劃職業方向，留意到基層學生缺乏多元學習與體驗活動，使她投身慈善信託基金擔任項目經理，利用大學所學的理論知識與溝通技巧，拆解各項社會議題，現時支援小學教師推動生命教育。對於應屆考生抉擇出路，她寄語遂其所願，「未來4年後都不知道會發生什麼事，最重要是將所學發揮出來」

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記者佘丹薇 實習記者張駿宏

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