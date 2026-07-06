港大醫學院「增潤學年」推行10年成果豐碩 累計完成逾300服務項目 逾800額外學位

香港大學醫學院旨在鼓勵醫科生在傳統醫學知識外，掌握新技能和體驗的「增潤學年」計劃，踏入第10年。助理院長（學生福祉及拓展）施愷迪指，計劃成果豐碩，學生已累計完成逾300個服務或人道項目、逾800個額外學位、逾520個研究項目等。昔日文憑試狀元，如今已成為醫生的李家潁坦言，「增潤學年」計劃是她入讀港大醫學院的原因之一，提供了寶貴的參與研究經驗。

文憑試狀元：選港大原因

施愷迪表示，設立「增潤學年」希望讓學生脫離習慣了的日常環境，從中成長。歐文瀚攝

李家潁形容構思實驗、學習處理細胞和動物實驗等過程，有如鎖匙一樣「打開」了自己對科研的興趣。受訪者提供

郭舜泓希望將在哈佛學到的知識帶回香港，為建立更安全、公平及有道德基礎的醫療制度作出貢獻。受訪者提供

港大醫學院「增潤學年」計劃在2016年推出，在五年制醫科課程增加一年，讓三年級學生「走出課室」。施愷迪指，設立「增潤學年」希望讓學生脫離習慣了的日常環境，並從中成長，「做醫生不可以單靠醫學知識，而是要有一點人生經驗，例如溝通技巧和同理心等」。他指學生可於這一年間報讀法律、音樂等與醫科無關的課程，甚至考取學士至碩士學位；亦可參與半年至一年的人道或慈善機構服務，或進行研究實習，「有同學可能想花半年至一年，在臨床環境以外，於實驗室進行老鼠、細胞等基層研究」。

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計劃推行至今，醫學院學生已累計完成超過300個服務或人道項目、逾800個額外學位、超過520個研究項目及逾250份於知名期刊上刊登的論文。施愷迪強調，大學與海內外的世界級學府及非政府組織合作，為學生提供機會。

現為廣華醫院神經外科駐院醫生的李家潁，是2016年的文憑試狀元。她直言「增潤學年」正是她選擇港大讀醫的原因，如願利用「增潤學年」參與食道癌的研究，形容構思實驗、學習處理細胞和動物實驗等過程，有如鎖匙般「打開」對科研的興趣。她指膠質瘤（GBM）至今仍是難以根治的癌症，即使是年輕病人，經治療後餘命也可能只有10至20個月，但應用研究成果後，部分病人得以延命達5年，這些經驗令她確信「增潤學年」對有意投身研究者是寶貴的機會。

哈佛讀碩士 探討生物倫理

就讀內外全科醫學士三年級的郭舜泓，剛在美國哈佛醫學院完成生物倫理學碩士課程，期間研究「家長及監護人查閱青少年病人紀錄」，形容問題對現代醫學越見重要，家長或侵犯青少年私隱，尤其是精神與性健康等方面，導致他們不敢求醫；但完全不知道子女病情，家長亦難提供支持，故希望提出平衡的建議，期望把知識帶返香港，為建立更安全、公平及有道德基礎的醫療制度作出貢獻，「醫學不止是治病，亦要保障病人的自主權，以免病人在壓力下作出不合適的決定」，冀通過理解病人感受與處境，成為更好的醫生。

記者歐文瀚

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