生產力局創科暑假活動開幕 張曼莉：將推200場活動普及AI應用

人工智能全面走進大眾日常生活，由生產力促進局轄下生產力學院主辦的年度創科教育活動「創科遊學 玩轉暑假2026」舉行開幕禮。憑原創發明摘得國際大獎的學生梁淵淳現場分享創科心路。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，未來舉辦逾200場活動，以支持AI應用。

「創科遊學 玩轉暑假 2026」帶來超過100項精彩的創科教育活動。生產力局提供

警務處網絡安全及科技罪案調查科設立攤位及舉辦講座，讓參加者透過「守網聯盟遊戲卡」認識網絡威脅。生產力局提供

活動邀得小六生梁淵淳分享創科心得，他早前憑原創發明「AI 八段錦健康運動系統」，奪得2026日內瓦國際發明展青年才俊組金獎。生產力局提供

生產力局與「政府中學校長協會」、「官立小學校長協會」以及「資訊科技教育領袖協會（AiTLE）」正式簽署合作備忘錄。生產力局提供

活動以「全民 AI 共創智慧未來」為主題，聚焦科技、網絡安全、教育、生活應用四大核心範疇，設逾百項STEAM活動，吸引近7000人報名參與，活動邀請中文大學校友會聯會張煊昌學校小六生梁淵淳分享創科心得，他早前憑原創發明「AI 八段錦健康運動系統」，奪得2026日內瓦國際發明展青年才俊組金獎。作品融合傳統養生智慧與創新科技，運用人工智能技術輔助傳統功法練習，透過系統引導使用者修正動作，不僅提升訓練精準度，亦有助培育學生重視身心健康，藉科技推廣中華傳統文化。

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創新科技及工業局副局長張曼莉透露，政府邀請生產力局、數碼港、科學園三大創科平台，將於未來舉辦超200場活動，以支持創科及AI應用。

生產力局在開幕禮上與政府中學校長協會、官立小學校長協會及資訊科技教育領袖資訊科技教育領袖協會（AiTLE）簽署合作備忘錄，以培育新一代創科人才。

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