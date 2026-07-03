Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生產力局創科暑假活動開幕 張曼莉：將推200場活動普及AI應用

教育新聞
更新時間：21:15 2026-07-03 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-03 HKT

人工智能全面走進大眾日常生活，由生產力促進局轄下生產力學院主辦的年度創科教育活動「創科遊學 玩轉暑假2026」舉行開幕禮。憑原創發明摘得國際大獎的學生梁淵淳現場分享創科心路。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，未來舉辦逾200場活動，以支持AI應用。

「創科遊學 玩轉暑假 2026」帶來超過100項精彩的創科教育活動。生產力局提供
「創科遊學 玩轉暑假 2026」帶來超過100項精彩的創科教育活動。生產力局提供
警務處網絡安全及科技罪案調查科設立攤位及舉辦講座，讓參加者透過「守網聯盟遊戲卡」認識網絡威脅。生產力局提供
警務處網絡安全及科技罪案調查科設立攤位及舉辦講座，讓參加者透過「守網聯盟遊戲卡」認識網絡威脅。生產力局提供
活動邀得小六生梁淵淳分享創科心得，他早前憑原創發明「AI 八段錦健康運動系統」，奪得2026日內瓦國際發明展青年才俊組金獎。生產力局提供
活動邀得小六生梁淵淳分享創科心得，他早前憑原創發明「AI 八段錦健康運動系統」，奪得2026日內瓦國際發明展青年才俊組金獎。生產力局提供
生產力局與「政府中學校長協會」、「官立小學校長協會」以及「資訊科技教育領袖協會（AiTLE）」正式簽署合作備忘錄。生產力局提供
生產力局與「政府中學校長協會」、「官立小學校長協會」以及「資訊科技教育領袖協會（AiTLE）」正式簽署合作備忘錄。生產力局提供

活動以「全民 AI 共創智慧未來」為主題，聚焦科技、網絡安全、教育、生活應用四大核心範疇，設逾百項STEAM活動，吸引近7000人報名參與，活動邀請中文大學校友會聯會張煊昌學校小六生梁淵淳分享創科心得，他早前憑原創發明「AI 八段錦健康運動系統」，奪得2026日內瓦國際發明展青年才俊組金獎。作品融合傳統養生智慧與創新科技，運用人工智能技術輔助傳統功法練習，透過系統引導使用者修正動作，不僅提升訓練精準度，亦有助培育學生重視身心健康，藉科技推廣中華傳統文化。

延伸閱讀：黃忠波 - 當創意遇上AI：如何用科技解決社會問題？︱資優人語

創新科技及工業局副局長張曼莉透露，政府邀請生產力局、數碼港、科學園三大創科平台，將於未來舉辦超200場活動，以支持創科及AI應用。

生產力局在開幕禮上與政府中學校長協會、官立小學校長協會及資訊科技教育領袖資訊科技教育領袖協會（AiTLE）簽署合作備忘錄，以培育新一代創科人才。

延伸閱讀：科學先鋒挑戰賽 聖保羅書院小學奪冠 「動手做」設計車輛克服極端天氣路況

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 


 

最Hit
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
00:51
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
突發
4小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
8小時前
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
5小時前
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
飲食
11小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
影視圈
10小時前
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
6小時前
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
01:09
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
政情
7小時前
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！焦點重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居屋 售價、申請資格一文睇
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇
生活百科
9小時前