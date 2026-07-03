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科學先鋒挑戰賽 聖保羅書院小學奪冠 「動手做」設計車輛克服極端天氣路況

教育新聞
更新時間：07:00 2026-07-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-03 HKT

「動手做」是科學探究不可或缺的環節。聖保羅書院小學小六生團隊針對極端天氣議題，設計出一款能在極端天氣環境下穩定安全行駛的車輛原型，更即場發揮構思改裝車輛，回應極端天氣的交通需求，在「賽馬會探索科學——小學科學先鋒挑戰賽2026」奪冠。學生指參賽經歷打破課本死記硬背的學習模式，通過親身實測，背後原理更易吸收。署任校長馬耀安指，校方在各級課程加入STEAM元素，並增聘12名專責教師，主力負責STEAM相關教學工作，以提升教學質素。

聖保羅書院小學小六生團隊針對極端天氣議題，設計出一款能在極端天氣環境下穩定安全行駛的車輛原型。佘丹薇攝
聖保羅書院小學小六生團隊針對極端天氣議題，設計出一款能在極端天氣環境下穩定安全行駛的車輛原型。佘丹薇攝

聖保羅書院小學3名小六生組成團隊，從初賽階段已着手構思車輛設計，他們參照地盤「水馬」原理改良結構，降低行駛時容易翻側的風險，又利用砂紙仿製深紋輪胎，在資源有限下強化車輪抓地力與排水能力。學生們亦通過砝碼模擬載重，以驗證車輛調低重心後，機件能否運作正常，反覆測試，以確保車輛行駛穩定。

延伸閱讀：小學想建理教材從實踐學STEAM知識-學生抽象科學概念變淺白易懂 

學生：親身體驗易入腦

進入決賽階段，參賽隊伍僅能使用大會當場派發的材料，現場拼裝成品，配合再生能源發電，在模擬洪水、暴風、山泥傾瀉等極端天氣狀況的特色賽道上接受測試，團隊最終憑藉扎實的設計構想及應變能力脫穎而出，獲得冠軍殊榮。成員之一的彭翔駿指，研發過程耗時一個半月，每個設計細節都必須重複3次測試，確保運作可靠。他指請教指導老師之外，亦會查閱科學書籍補充知識。被問及有否借助人工智能（AI）協助設計時，成員蔡緯羲坦言AI偶有失誤可能，不會全然依賴。

談及奪冠關鍵，彭翔駿認為是設計簡約實用及注重理論，他與隊友亦主動與其他參賽學生交流，借鑑不同隊伍的設計理念取長補短。隊友許嘉晉表示，通過探索式學習，跳出了課本「死記硬背」的模式，「親身體驗更加容易入腦」。

增聘12教師跨科教學

聖保羅書院小學署任校長馬耀安指出，校方長期投入大量資源發展STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育，兩年前更重新編排全校時間表，將STEAM元素全面融入各級常規課程架構內。「全校的同學在一至六年級上課時間表中，在恆常課程中已放入STEAM元素」，現時每周設有兩節課堂，接觸相關教學內容，擴展學習體驗。

校方亦增聘12位具備科學專業背景的教師兼任跨學科教學工作，馬耀安希望持續優化教學質素，「運用直資學校的資源，聘請更多老師，希望做好課程、學生和老師之間的比例」。學校亦運用教育局支援開設小學科學科的35萬元一筆過津貼，購置實驗室等配置，為科學科完善教學硬件。

延伸閱讀：STEAM探究展-小學生研AI火災警報器

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記者佘丹薇

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