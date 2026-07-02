研照顧長者AI機械人 啟思小學奪總冠

AI科技賦能可持續未來發展，啟思小學的學生研發AI智能機械人，兼具陪伴、清潔及智能管控功能，針對獨居長者生活痛點，獲得「國際青少年AI創科ESG馬拉松（香港賽區）」全場總冠軍，賽事為全港首個以「AI×ESG」為核心主題的青少年創科馬拉松活動，為本港小四至中六生搭建人工智能與ESG理念融合的創新實踐平台，大會期望通過賽事鼓勵青少年善用AI，解決社會需求。

語音互動紓緩孤獨情緒

奪冠項目名為「ACE Caring Buddy」，源自於啟思小學的學生團隊，留意到本港不少獨居長者乏人時刻照顧，面臨孤獨無伴、家居打理困難、記憶力衰退、意外發生又無人察覺等諸多生活難題，於是運用AI大模型技術，打造全方位居家智能機械人，以解決獨居長者生活問題。

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智能機械人功能全面且貼合長者需求。在情感層面可化身親友，以語音互動，紓緩獨居長者的孤獨情緒；家居方面，搭載機械臂、拖布、吸塵等多類功能模組，可24小時完成家居清潔工作；在健康管理層面，智能系統可定時提醒，督促長者按時服藥，應對長者記憶力衰退問題；設備搭載電腦視覺技術，能夠偵測長者跌倒等突發意外，即時通過手機程式通報家屬，全方位保障長者安全。

今屆賽事共35支隊伍入圍角逐多個獎項，啟思小學包攬小學組冠軍及全場總冠軍，中學組冠軍由香港仔工業學校「鮮境之瞳」獲得，項目結合AI雲端分析，系統能提前預警食品變質並自動通知分銷商。至於啟能組冠軍，則由中華基督教會基順學校「小思：長者生活智慧助手」奪得。

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本報記者