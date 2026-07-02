盧煜明獲金紫荊星章稱與團隊共享榮譽 中大將公布未來5年藍圖 擬設研究生書院

中文大學校長盧煜明獲特區政府頒發金紫荊星章，他昨出席校內升旗禮後會見傳媒，形容榮譽不僅屬於他本人，亦屬於共事30年的團隊。他感謝家人體諒，特別是父母支持他走不一樣的醫生路。中大即將公布新一份未來5年發展藍圖，盧煜明指詳情仍要「賣關子」，但預告將着墨增進教育和學生體驗，亦會增設研究生書院，把書院制好處「分享給研究生」。

感謝家人體諒與支持

中大昨舉行升旗禮，慶祝回歸29周年。中大提供

理大邀請駐港解放軍，聯同理大學生升旗隊參與升旗禮。理大提供

科大與科大（廣州）35名學生組成聯合學生國旗護衛隊，負責校內升旗禮。科大提供

特區政府昨公布授勳名單，盧煜明獲頒金紫荊星章。盧煜明昨會見傳媒，提到榮譽不止屬於他本人，亦與30年工作團隊共享，感謝家人體諒他專注研究，「有時我又會做得很晚，或者整天外出開會」。他特別提到父母在他就學時，已支持他走一條與普通醫生不同的道路，憶述同為醫生的父親，出席學術會議前會在他們面前演講綵排，「他們都明白，要出去是常有的事」。

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被譽為「無創產前檢測之父」的盧煜明，上周獲英國劍橋大學頒授榮譽醫學科學博士學位，他指首個學士學位是1986年在劍橋取得，距今剛好40年，令他非常感動。至於會否以諾貝爾獎為目標，他稱作為科學家，只能做「最好、最嚴謹和最創新的研究」，獲獎與否由評審決定。

中大將公布《中大策略計劃2026-2030》，交代未來5年發展藍圖，盧煜明預告將有很多篇幅講述增進教育和學生體驗，包括設立研究生書院，成為中大第10間書院。盧煜明指策略計劃詳情仍要「賣關子」，中大是本港唯一實施書院制的大學，但一直限於本科生，新設的研究生書院能把書院制好處「分享給研究生」。他早前接受傳媒訪問，提及不排除在校外覓址作為研究生書院院址，但認為在校園內會方便學生參與活動。

盧煜明去年1月出任中大校長，回顧過去一年半任期，他指一直努力推進教育和科研，欣喜看到中大排名上升；另一工作重點中大醫院，業績有所進步，現在更提早還款。對於校內多個學生會相繼停運，他指一直有與學生溝通，亦出席學生會活動和書院講座，目前兩個書院學生會已按程序註冊，校方會繼續優化相關程序。至於校董會修訂《中大條例》，他以並非當日議題為由拒絕置評。

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多間大學舉行升旗儀式

昨日是香港回歸29周年，多間大學均舉行升旗儀式，香港大學由署理校長王于漸、校務委員會及教務委員會代表參與。科技大學與科大（廣州）35名學生組成聯合學生國旗護衛隊負責升旗，同時慶祝35周年校慶，校董會主席沈向洋指「一國兩制」是大學向前邁進得天獨厚的優勢。

理工大學升旗儀式由駐港解放軍及理大學生升旗隊負責，400多名大學高層和成員參與。在教育大學升旗儀式上，校董會主席黃友嘉期望大眾通過儀式，體會祖國與香港密不可分的聯繫。

記者高俊謙

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