中大與兩國合作 深化絲路研究
發佈時間：21:17 2026-06-30 HKT
絲綢之路是古代跨國文明交融、經貿往來的核心樞紐。中文大學近日與烏茲別克、哈薩克三所頂級考古研究機構簽署合作備忘錄及研究協議，正式確立長期穩定的學術合作關係。團隊將以中亞絲路核心區域為研究重心，開展實地考古發掘、專業科學檢測分析，聯合中亞本土學者解讀珍貴出土文物，進一步擴展香港在國際考古學界的參與度與學術影響力。
是次國際考古合作項目，由中大人類學系及歷史系副教授林永昌帶領，聯同該系博士研究生宋珮怡共同牽頭推動。合作夥伴均為中亞權威學術機構，分別為烏茲別克斯坦共和國科學院卡拉卡爾帕克分院人文研究所、烏茲別克撒馬爾罕考古研究所，以及哈薩克斯坦馬爾古蘭考古研究所。
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林永昌表示，絲綢之路不只是古代貿易通道，更是串聯不同文明、技術互通與知識交流的重要網絡。本次合作聚焦中亞核心區域，結合跨地域考古發掘與科學分析技術，能夠以全新研究視角解讀古代文明的交流軌跡與內在聯繫。他期望透過國際合作，為絲綢之路的研究提供更多科學實證，同時強化香港在全球考古學術網絡的角色，培育更多擁有國際視野的考古研究人才。
近年中大持續推動國際考古研究合作，隨著香港與中亞地區的交流往來日趨緊密，是次合作別具意義。項目致力搭建連接香港與絲綢之路沿線地區的學術橋樑，涵蓋考古調查與發掘、學術出版、學者交流、國際會議舉辦等多個範疇。
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中大研究團隊將充分發揮在考古科學及科技分析領域的優勢，與中亞學者聯手攻關，深入解讀各類出土文物的歷史價值，破解古代社會發展、技術跨區傳播的歷史謎題，厘清中國與中亞源遠流長的歷史聯繫。
中大表示，出土於哈薩克斯坦東部三至四世紀古遺址的夾金箔玻璃珠，是本次項目的核心研究材料之一。經初步科學檢測分析顯示，這批玻璃珠的製作原料大概率源自地中海區域，為研究古代絲路沿線，提供了珍貴的線索。
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本報記者