中大與兩國合作 深化絲路研究

絲綢之路是古代跨國文明交融、經貿往來的核心樞紐。中文大學近日與烏茲別克、哈薩克三所頂級考古研究機構簽署合作備忘錄及研究協議，正式確立長期穩定的學術合作關係。團隊將以中亞絲路核心區域為研究重心，開展實地考古發掘、專業科學檢測分析，聯合中亞本土學者解讀珍貴出土文物，進一步擴展香港在國際考古學界的參與度與學術影響力。

是次國際考古合作項目，由中大人類學系及歷史系副教授林永昌帶領，聯同該系博士研究生宋珮怡共同牽頭推動。合作夥伴均為中亞權威學術機構，分別為烏茲別克斯坦共和國科學院卡拉卡爾帕克分院人文研究所、烏茲別克撒馬爾罕考古研究所，以及哈薩克斯坦馬爾古蘭考古研究所。

林永昌教授運用便攜式X射線熒光分析儀（Portable XRF）對考古材料進行檢測與分析，這是本項目採用的重要研究技術之一。中大提供

中大研究團隊將深入絲綢之路核心地區進行實地發掘與科學分析。中大提供

中大與烏茲別克斯坦共和國科學院卡拉卡爾帕克分院人文研究所簽署合作備忘錄，深化考古研究合作。右為宋珮怡。中大提供

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林永昌表示，絲綢之路不只是古代貿易通道，更是串聯不同文明、技術互通與知識交流的重要網絡。本次合作聚焦中亞核心區域，結合跨地域考古發掘與科學分析技術，能夠以全新研究視角解讀古代文明的交流軌跡與內在聯繫。他期望透過國際合作，為絲綢之路的研究提供更多科學實證，同時強化香港在全球考古學術網絡的角色，培育更多擁有國際視野的考古研究人才。

近年中大持續推動國際考古研究合作，隨著香港與中亞地區的交流往來日趨緊密，是次合作別具意義。項目致力搭建連接香港與絲綢之路沿線地區的學術橋樑，涵蓋考古調查與發掘、學術出版、學者交流、國際會議舉辦等多個範疇。

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中大研究團隊將充分發揮在考古科學及科技分析領域的優勢，與中亞學者聯手攻關，深入解讀各類出土文物的歷史價值，破解古代社會發展、技術跨區傳播的歷史謎題，厘清中國與中亞源遠流長的歷史聯繫。

中大表示，出土於哈薩克斯坦東部三至四世紀古遺址的夾金箔玻璃珠，是本次項目的核心研究材料之一。經初步科學檢測分析顯示，這批玻璃珠的製作原料大概率源自地中海區域，為研究古代絲路沿線，提供了珍貴的線索。

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本報記者