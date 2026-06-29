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樂善堂梁銶琚學校（分校）將成立全港首支小學滑雪校隊 舉辦高小常規滑雪課 培養堅毅精神

教育新聞
更新時間：18:43 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:43 2026-06-29 HKT

為鼓勵學生多做運動，近年中小學都引入不少新興運動。天水圍的津校樂善堂梁銶琚學校（分校）計劃於下學年推出高小恆常滑雪課程，安排學生到廣州滑雪，並計劃於今年10月組成全港首支小學滑雪校隊。該校校長劉鐵梅表示，滑雪與學校的正向價值觀教育高度契合，有助學生培養堅毅不屈的精神。

約70高小生率先到廣州體驗

梁銶琚學校於本月初與內地室內滑雪場「熱雪奇蹟」簽署合作備忘錄，並舉辦三日兩夜的體驗課，陸續安排約300名小四至小六生到該場地滑雪。首團體驗課剛於本月22至24日舉行，約有70名小六生參與，反應熱烈。

首次接觸滑雪的小六生謝芷晴表示，起初因擔心速度控制和跌倒而緊張，但在教練指導下逐漸克服恐懼，學會了前刃、後刃及落葉飄等滑雪技巧。另一小六生温毅銘表示，他也是首次體驗滑雪，因控制力度不佳，跌倒次數多達三十次，幸好獲教練鼓勵，每次跌倒後自行起身，未有害怕或不快。校方計劃於今年12月及明年4、5月期間，再安排高小生分批到廣州體驗，並計劃將課程常規化。

滑雪校隊將在9月初展開選拔，首批預計從升小三至小五的學生當中，招募8名隊員。屆時廣州滑雪場將派出教練來港，評估學生體能，選出具潛質的隊員。獲選隊員將逢星期六，由教師帶隊前往廣州雪場接受專業培訓，全年共60課時。 

該校校長劉鐵梅表示，雖然香港地處亞熱帶，但憑藉創新科技與內地大型室內滑雪設施和場地，加上兩地交通方便，滑雪已非遙不可及的事。她又指，滑雪訓練與學校的正向價值觀教育高度契合，講求體力及專注，又能培養學生堅毅不屈的精神。

計劃獲學生及家長普遍支持，校方更邀請國家級滑雪運動員到校分享。準滑雪校隊領隊老師魏嘉如表示，她本身有十多次滑雪經驗，掌握基本滑雪技能，未來計劃考取教練牌照。她指出，學校會在校內為學生進行平衡力和肢體協調訓練，為滑雪做好體能準備。

校方將資助校隊培訓的一半費用，該校校監陳健平亦特別設立「多元智能獎學金」，支援有經濟需要的學生。另外，香港教育工作者聯會創科教育中心亦將贊助部分比賽費用。而「熱雪奇蹟」則會全數資助第一階段校隊培訓費用。

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