鳳溪一中教師團隊 跨科探討「驚蟄」獲獎

教師教學質素對學生表現影響深遠，教育工作者聯會昨舉行「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮，表揚36組優秀教師及9名新秀。上水鳳溪第一中學的教師團隊結合中華文化及理科教學，配合近年校內新設的中藥園，帶領學生探討二十四節氣中的「驚蟄」，於「教育組」獲獎；今年增設的「國家安全教育組」，得獎者之一的東華三院馮黃鳳亭中學，通過安排學生參與課外活動和比賽，增長對家國認識，從而更多參與及貢獻。

藉活動比賽加深認識國安

新設的「國安教育組」獎項，由警方國安處處長江學禮（右）頒發，張啟彥（中）獲譚耀華（左）陪同上台領獎。歐文瀚攝

鳳溪第一中學副校長葉天賜連同3名教師，結合中史、化學及生物科的跨學科知識，與中三生探討二十四節氣中的「驚蟄」，包括「打小人」的演變、氣候對中草藥成長的影響、以蒸餾法製作肥皂等。他指校內近年建成中藥園，藉此跨學科合作推廣相關知識，又憶述有學生稱「打小人」可改作祝福對方，「祝福小人得到想要的東西後就不會害人」，相信傳統教育仍有一定的現代意義。

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今年增設「國家安全教育組」獎項，東華三院馮黃鳳亭中學的張啟彥老師是得獎者之一。他表示，學校的國安教育有校本與級本主題，涵蓋不同範疇，使初中生能將相關知識回饋他人。校長譚耀華指，學校會安排學生參與相關課外活動和比賽，期望學生能在社區，以至國家有更多的參與和建樹，「老師啟動了引擎，希望由學生作駕駛員，做得更多」。

今年得獎教師來自14間中學、21間小學、5間特殊學校及4間幼稚園，亦包括一名教育大學應屆畢業生。教聯會副主席兼選舉總負責人謝煒珞致辭稱，選舉自2005年舉辦至今，已累計表彰超過940名傑出教師，重申「追求卓越，彰顯師德」是該會的核心信念，期待獲獎教師繼續發揮榜樣作用，在專業成長路上精進不休。

記者 歐文瀚

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