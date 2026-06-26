小一派位烏龍︱調查結果出爐：教育局人員操作疏忽致誤發短訊 會被停發增薪點及調離崗位

在本月初的小一統一派位結果公布前一日（2日），有逾1.6萬名家長提前收到錯誤發出的派位結果短訊。政府在今日（26日）公布派位結果短訊事件的調查結果，指事件涉及教育局人員的人為操作疏忽，導致誤發短訊。當局表示，該人員會被停止發放增薪點及調離原來崗位。

教育局向相關人員進行紀律跟進

政府表示，教育局高度重視是次事件，於事發後立即成立調查小組展開調查。調查結果顯示，事件主要涉及一名教育局人員於6月2日上午操作短訊系統時，在設定短訊發送程序時出現人為操作疏忽，導致短訊載有錯誤年份及註冊日期，並較原定正式公布日期提早一天發送予家長。是次誤發短訊事件並未影響派位結果，正式的小一統一派位結果已按原定安排於6月3日公布。考慮到事件性質和涉事人員的疏忽，以及對家長造成不便、社會的關注和對政府聲譽的影響，當局向相關人員進行紀律跟進，並會在考績報告內反映其在執行相關職務時的缺欠，以及向他停止發放增薪點。有關人員會被調離原來崗位。

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另有教局人員表現未如理想

調查亦發現，另一名教育局人員未有在工作流程中設立足夠的覆核及批准措施，督導管理的表現未如理想，當局已告誡該名人員，並在其考績報告反映有關不足。

調查小組認為今次事件除涉及人為疏忽外，亦反映現行工作流程及內部監控機制有完善空間，因此建議一系列優化措施。包括編訂內部工作指引，明確列明發送短訊的工作流程、責任分工及批核安排，並定期檢討及更新；於短訊發送系統設立多層級覆核及批准流程，發送任務須經多層級的人員確認後方可啓動，並限制任務確認後的更改；在大規模發放短訊通知前先進行實務演練，以及繼續定時舉辦系統操作簡報及培訓，加強相關人員對工作流程及發送系統的認識，以及提升應變能力及風險警覺性。

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教育局學位分配組已即時實施上述優化措施，其他組別亦會根據上述原則，提升其他涉及向公眾發放資訊的流程，確保相關資訊發放準確穩妥。

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