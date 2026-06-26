教育局公布「學校效率津貼」 優先用於聘請推動教育數字化教職員

教育局早前公布《中小學數字教育發展藍圖》，為推動教育數字化轉型提供指導方向與推行策略。教育局今日（6月26日）發出通告，公布由2026/27學年起，教育局將為學校提供「學校效率津貼」，讓學校按校本需要，在取得法團校董會、大部分教師及家長的同意後，凍結不超過10%的核准教員編制以申領現金津貼，以支援學校運用人工智能、大數據和創新科技等。

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教育局公布由2026/27學年起，為設有法團校董會的資助學校提供「學校效率津貼」，讓學校按校本需要，在取得法團校董會、大部分教師及家長的同意後，凍結不超過10%的核准教員編制以申領津貼。有關津貼將優先用於聘請有助加快推動教育數字化轉型的教職員，例如對教育數字化有濃厚興趣及或有實踐經驗的教師、熟悉人工智能/大數據分析/創新科技（如數碼轉型、物聯網、智慧校園）等的行政人員和技術支援人員。

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學校亦可購買與推動教育數字化相關的服務（例如人工智能方案、大語言模型服務），以支援學校運用人工智能、大數據和創新科技等，加快推動學校教育數字化轉型。此外，學校可運用津貼購買與學校行政、學與教、學生支援等範疇相關的服務/平台/軟件/設備，從軟、硬件兩方面優化學校行政和支援教師工作。

教育局副秘書長李碧茜以「把握創新機遇 共建智慧校園」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文表示，推動智慧校園不能一蹴而就，學校需審視校本需要、與持份者（包括前線教師）建立共識、訂定發展優次並找出切入點，從「點」、「線」、「面」累積實踐經驗，逐步形成校本的數字教育生態圈。

面對學齡人口結構性下降，李碧茜指「學校效率津貼」屬「拆牆鬆綁」措施，讓學校在長遠規劃及調配人力資源時，有更大的靈活性和自由度。而智慧校園亦有助減省教師非教學工作和提升學與教效能，並優化學生學習體驗。

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