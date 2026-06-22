Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地交流計劃 新學年增紅軍長征勝利、九一八事變行程

教育新聞
更新時間：20:48 2026-06-22 HKT
發佈時間：20:48 2026-06-22 HKT

教育局向全港中小學發通告，公布新學年的學生內地交流計劃概覽。當局將提供96個行程，逾半為「紅色資源」行程；配合今年紅軍長征勝利90周年及九一八事變95周年，新增8個行程。

延伸閱讀：中學生內地交流計劃 本學年再推兩個廣東省以外行程

當局籌辦的內地交流計劃新學年提供10個類別、共96個行程，其中51個是涵蓋建國歷史體驗的「紅色資源」。因應今年為紅軍長征勝利90周年，當局提供6個3至5天行程，供小四至中六生探索長征歷史、自然文化及非物質文化遺產，目的地包括廣西桂林、江西、陝西西安及延安等。當局亦為九一八事變95周年，開辦2個文化探索行程，供中三至中六生前往遼寧交流5天。

延伸閱讀：舉辦內地交流團 盼受監管者體驗國情

當局指學生內地交流及考察是國民教育的重要一環，有助學生從多角度親身體會國家發展和成就，鞏固和深化課堂學習，學生參加屬自願性質，學校應盡量安排學生參與。

延伸閱讀：誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

本報記者

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:12
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
9小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
10小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
1小時前
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
8小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
11小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
8小時前
英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人選
01:34
英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人
即時國際
4小時前