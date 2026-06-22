內地交流計劃 新學年增紅軍長征勝利、九一八事變行程

教育局向全港中小學發通告，公布新學年的學生內地交流計劃概覽。當局將提供96個行程，逾半為「紅色資源」行程；配合今年紅軍長征勝利90周年及九一八事變95周年，新增8個行程。

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當局籌辦的內地交流計劃新學年提供10個類別、共96個行程，其中51個是涵蓋建國歷史體驗的「紅色資源」。因應今年為紅軍長征勝利90周年，當局提供6個3至5天行程，供小四至中六生探索長征歷史、自然文化及非物質文化遺產，目的地包括廣西桂林、江西、陝西西安及延安等。當局亦為九一八事變95周年，開辦2個文化探索行程，供中三至中六生前往遼寧交流5天。

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當局指學生內地交流及考察是國民教育的重要一環，有助學生從多角度親身體會國家發展和成就，鞏固和深化課堂學習，學生參加屬自願性質，學校應盡量安排學生參與。

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本報記者