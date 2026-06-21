父親節︱陳錦鴻自閉症兒子修讀方大高級文憑 校方支援助銜接

今日是父親節，天下爸爸都有父子情的故事。知名藝人陳錦鴻的兒子陳駕樺自小確診自閉症，昔日在他膝上的小男孩，轉眼已經是聖方濟各大學的高級文憑學生，早前以青年鋼琴家身分公開演出。陳錦鴻提到，校內專責隊伍協助兒子順利從中學銜接至大專生活，更專門提醒他注意事項。作為特教生家長，他形容特教生是一個寶庫，只要發掘到喜好，一樣可以發光發亮。

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陳錦鴻昔日與年幼的陳駕樺為協康會拍攝廣告，呼籲外界關注自閉症兒童，當年坐在爸爸膝上的小孩，如今已長大成人，就讀方大音樂研習高級文憑一年級。陳錦鴻日前以家長身分，在方大出席講座分享經驗，提到本地與外國的教育觀念大有不同，本地學校認為特教生是麻煩製造者，兒子在幼稚園曾輾轉讀過3間學校，惟5、6歲時入讀國際學校暑期英文班，外籍教師得知兒子是特教生，看法相當正面。

自閉症患者常常因過分專注，忽視其他重要事情，導致生活面對不同困難，陳錦鴻指兒子入讀方大後，校方專業支援隊伍，會親身致電告知重要訊息，確保兒子不會遺漏。他指以往曾因怕麻煩未有申請，結果兒子誤會電腦科不計分，補回申請後情況大有改善。

現在進入人工智能(AI)時代，陳錦鴻認為，尋找子女的個人特長，將較栽培成普通通才更重要，社會觀念應該改變。他指現時內地亦大力支援自閉症學生，正是大家看到特教生是一個寶庫，「只要與社會能夠契合，成果就『不得了』」，他形容特教生如同礦藏，只要家長和老師找到子女喜好，他們都可以發光發亮。

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戲裡的陳錦鴻，演活歇斯底里問道「這個世界公平嗎？」的許文彪；戲外的陳錦鴻卻沒有半句怨言，過去更為專心照顧兒子而淡出幕前，他形容自己「做爸爸就像做角色」，他很明白兒子需要，成為在成長路上扶持兒子的爸爸，「就像進入一個角色，我享受拍戲多於生活」。見到兒子成長成人，陳錦鴻回顧這段特教生家長的經歷，總是快樂佔多，「享受就會覺得好玩，所以從來不覺得疲累」。

記者 高俊謙

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