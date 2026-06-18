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調查：人才家長為子女教育來港 七成教育開支20至50萬

教育新聞
更新時間：15:26 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:23 2026-06-18 HKT

近年港府積極「搶人才」，又提出發展「留學香港」品牌，吸引大批內地學生來港就學。有教育機構調查發現，人才家長願為子女教育投入資源，近七成家長年均教育開支介乎20至50萬元。機構表示，搶人才計劃令更多人認識到文憑試，認為本港有優勢發展如英美澳加的寄宿學校。

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遵理集團今年5至6月以網上問卷形式，訪問239名經各類人才計劃來港的家長，其中四成半為高才通、兩成為優才計劃，主要來自廣東、北京及上海，大多從事金融及保險、製造及建築或資訊及通訊業，六成家庭年收入逾100萬元。近八成受訪家庭的子女正就讀高中。

調查發現，93%受訪家長為子女教育及升學前景而來港，回答個人事業、獲取身分便利的人，分別只有六成半及三成半。九成家長稱香港是子女首選留學目的地，遠較英美傳統留校國家高；近八成計劃讓子女在中學後留港升讀大學，逾四成規劃子女在港就業定居。

調查亦發現來港人才家長願為子女教育投入大量金錢，近七成介乎20至50萬元，主要選校考慮為學校成績排名、教學語言及入學支援，而子女來港求學期間，主要困難包括難找合適學校、語言適應及不熟悉香港教育制度。

來港家長來港紮根 兒子轉讀DSE入港大

在廣東居住30多年的鷹姐，過去在湖南、珠海、中山等地經營多間湘菜餐廳，至2023年有見就讀國內普通高中的兒子「躺平」，決定申請高才通來港，並安排兒子轉換「賽道」應考文憑試。現時鷹姐在港延續湘菜生意，開設6間分店，兒子亦在2024年順利考入香港大學，女兒在港島就讀津校。她表示，本身已在廣東生活多年，適應沒有很大困難，又指現在香港的語言環境改善，會繼續在港發展。

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遵理副行政總裁兼首席財務長蔡誠偉指，現時已有很多非本地生入讀中小學，認為香港有條件，成為發展如英美澳加的寄宿學校。他又認為，搶人才政策令更多人認識到文憑試，有空間發展文憑試國際化，成為「國際版A-Level」。

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