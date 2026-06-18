Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

數字教育藍圖︱考評局研DSE部分科目試行電腦化

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-18 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-18 HKT

隨着數字教育推行，當局擬於2031年全面實施電子化全港性系統評估（e-TSA），並與考試及評核局研究在中學文憑試（DSE）部分科目試行數字化。考評局強調，文憑試屬高風險考試，數字化轉型須確保公正性，暫無推行時間表。有升學專家坦言，文憑試如出現問題代價非常高，建議當局逐步推行建立信心。

2031年全面推行e-TSA

延伸閱讀：中小學數字教育藍圖公布 訂AI素養學習架構 DSE擬試行數字化

根據《藍圖》，考評局會展開為期5年的過渡安排，逐步把現時在小六試行的e-TSA推展至其他年級，預計至2031年全面實施；又透露考評局擬在文憑試的小部分科目試行數字化，為日後逐步拓展至其他科目作準備。教育局首席教育主任（創新科技教育及質素保證）林威廉強調，推行情況取決於e-TSA，但強調要考慮考試模式。

考評局回應，證實考慮以考生人數較少的部分科目作為試點，探討從紙筆考試，改為電腦化考試的可行性，但強調文憑試屬高風險考試，數字化轉型須確保考試公平性，嚴格執行考試保密原則，以及獲得持份者支持配合。考評局需要全面和詳細研究，制訂具體執行框架，目前尚未訂立推行計劃及時間表。至於e-TSA安排，考評局指會總結試行經驗，審慎部署未來5年的過渡安排。

延伸閱讀：數字教育 │ 蔡若蓮：逾9成教師有信心使用電子工具

吳寶城倡逐步推行建信心

已採用自攜電子裝置應考的美國大學入學試AP考試，早前在內地被揭發高科技作弊個案。學友社學生輔導顧問吳寶城坦言，文憑試數字化後，不排除有人「出貓」，又認為文憑試對考生影響大，數字化後如出現問題，代價會非常高昂，建議當局「小步子」累積經驗，逐步建立公眾信心，而數字化亦改變學校備試形式，須加強校內支援，讓考生在校內考試及模擬試更多準備。

記者 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
21小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
23小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
6小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
14小時前
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
足球世界
3小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
21小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
2026-06-17 12:04 HKT
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
2026-06-17 11:39 HKT
伊朗局勢｜美國公布停戰諒解備忘錄全文 白宮：特朗普已電子簽署
伊朗局勢｜美國公布停戰諒解備忘錄全文 白宮：特朗普已電子簽署
即時國際
3小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
19小時前