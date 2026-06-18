數字教育藍圖︱考評局研DSE部分科目試行電腦化

隨着數字教育推行，當局擬於2031年全面實施電子化全港性系統評估（e-TSA），並與考試及評核局研究在中學文憑試（DSE）部分科目試行數字化。考評局強調，文憑試屬高風險考試，數字化轉型須確保公正性，暫無推行時間表。有升學專家坦言，文憑試如出現問題代價非常高，建議當局逐步推行建立信心。

2031年全面推行e-TSA

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根據《藍圖》，考評局會展開為期5年的過渡安排，逐步把現時在小六試行的e-TSA推展至其他年級，預計至2031年全面實施；又透露考評局擬在文憑試的小部分科目試行數字化，為日後逐步拓展至其他科目作準備。教育局首席教育主任（創新科技教育及質素保證）林威廉強調，推行情況取決於e-TSA，但強調要考慮考試模式。

考評局回應，證實考慮以考生人數較少的部分科目作為試點，探討從紙筆考試，改為電腦化考試的可行性，但強調文憑試屬高風險考試，數字化轉型須確保考試公平性，嚴格執行考試保密原則，以及獲得持份者支持配合。考評局需要全面和詳細研究，制訂具體執行框架，目前尚未訂立推行計劃及時間表。至於e-TSA安排，考評局指會總結試行經驗，審慎部署未來5年的過渡安排。

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吳寶城倡逐步推行建信心

已採用自攜電子裝置應考的美國大學入學試AP考試，早前在內地被揭發高科技作弊個案。學友社學生輔導顧問吳寶城坦言，文憑試數字化後，不排除有人「出貓」，又認為文憑試對考生影響大，數字化後如出現問題，代價會非常高昂，建議當局「小步子」累積經驗，逐步建立公眾信心，而數字化亦改變學校備試形式，須加強校內支援，讓考生在校內考試及模擬試更多準備。

記者 高俊謙

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