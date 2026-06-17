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DSE失意兩人循高級文憑逆轉前路 寄語應屆考生：一時失利不代表結局

教育新聞
更新時間：07:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-17 HKT

文憑試將於下月放榜，不少考生視為「一試定生死」，但人生從無定局。曾因文憑試成績未如理想，投身倉務工作的張卓男，歷經兩年社會磨練後重返校園，在香港大學附屬學院修讀公關及企業傳訊高級文憑課程，最終獲大學有條件錄取；同樣修讀高級文憑的謝子敬，當年毅然放棄內地升學，留港重頭讀起，找回自己所好。兩人寄語應屆考生把握現在，一時失利不代表結局。

現年22歲，修讀港大附屬學院公關及企業傳訊高級文憑的張卓男，當年文憑試僅考獲8分，便毅然投身社會，擔任倉務員。工作單調重複加上勞動量大，讓他身心俱疲，對人生前路毫無方向，在手機看到影片一句「如果今天不作改變，就永遠都無法改變」，決心突破現狀、重返校園，「我受夠，不想一世都做倉務員」。

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「不想一世做倉務員」

他從基礎文憑重新讀起，雖然中學就讀全英文班，但他自覺英語基礎薄弱，尤其修讀高級文憑時的全英語授課模式，更讓他難以適應，考慮到校外英語培訓成本高昂，他遂參與非政府組織國際義工活動，通過相處交流磨練英語，更將手機系統轉為英文，熟習字句。

張卓男坦言，求學路上有友人質疑他「現在才提起支筆會否太遲？」他亦無數次內心掙扎，但始終堅信「無法改變過去，惟有把握現在」，笑言「筆那麼輕，試試無妨」，最終抵擋雜音，成功獲理工大學應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會政策及社會創業）三年級有條件取錄。
　　
目前他積極預習大學課程、關注社會時事，稱入學後會把握各類機會、結交同道摯友，留意到青年及老人家因網絡資訊受騙的情況不少，所以轉向社會學科，盼可運用人工智能解決現象。回望過去，他感恩「不論是支持或批評我的人，沒有他們的出現，也沒有今天的自己」，成就如今蛻變的自己。

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受兄長成功經驗啟發

另一逆轉前路的學生謝子敬，當年文憑試考得15分，曾獲北京理工大學、深圳大學取錄，惟他留意到相關課程屬試驗班，存在不確定未來出路的風險。高中喜歡經濟及管理的他，考慮到本港商科發展多元、就業前景廣闊，加上兄長以高級文憑升讀大學的成功經驗，果斷放棄內地升學，留港修讀商業學高級文憑（財務學）。
　　
求學期間，他打破對金融行業的刻板印象，並洞察到大數據對商業決策的重要性，從而鎖定資訊管理發展方向。他先後獲4間本地大學取錄，以平均積點3.93獲香港大學理學士（資訊管理）三年級有條件取錄，未來計劃深耕科技與數據領域，從事數據及系統分析相關工作。

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記者佘丹薇 實習記者張駿宏

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