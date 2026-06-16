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科大舉辦數碼藝術展 結合混合實境人工智能

教育新聞
更新時間：16:32 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:32 2026-06-16 HKT

混合實境(MR)與人工智能(AI)為數碼藝術提供無限可能，科技大學聯同科技大學（廣州）元宇宙與計算創意研究中心，在清水灣校園舉辦全球首個結合MR與AI的數碼藝術跨城市展覽，展出來自70多位數碼藝術家創作的50件作品，不少作品以虛擬實境技術，帶領參觀者穿越科大港粵兩個校區。

名為「SURREALITY• 幻實之境」展覽昨為傳媒舉行優先體驗場，將科大清水灣校園劃分為「浮生潮汐」、「未來寓言」與「無界心域」3大展區，展出透過全球招募的50件作品，均結合MR與AI技術，將藝術與校園虛擬結合。策劃展覽的科大（廣州）元宇宙與計算創意研究中心主任許彬教授指，期望透過沉浸式與互動體驗，讓觀眾一窺未來的圖景，反思科技如何重塑人類對現實的理解，今次共收到約90份作品申請，大會按融合現實空間、符合展示方法與計算要求的原則，選出40件全新創作及10件經典作品展出。

延伸閱讀：科大調查AI人才錯配倡加強培訓

名為「地球迴音2.0」的作品，結合AI技術與藝術，打造沉浸式體驗，帶領觀眾以新視角感知未來世界。創作的科大（廣州）計算媒體與藝術學域博士生張一帥指，以混合現實技術為基礎，想像人類移居太空，由AI機器人建造星際城市，探討機器人如何承載人類記憶與文化，以呼應法國作家Marcel Procust名言「真正的發現之旅不在於尋找新大陸，而是以新的眼光去看事物」。

至於澳洲籍藝術家Violeta Ayala創作的「Las Awichas」（艾馬拉語「祖母」），觀眾透過AR裝置重新詮釋祖先的記憶，作品以8個相互連結的故事，模糊人類、動物與時間的界限，由祖母與一隻被重新想像為未來機器人的靈性動物相連，承載過去記憶，讓觀眾深刻反思傳承、環境變遷及生命循環的本質。展覽將在科大（廣州）校園展出至七月底，稍後將回港公開展覽。

科大校長葉玉如教授在致辭時表示，活動象徵着科大在推動科技、人文及跨地域創新融合的「重要里程碑」，將深化香港文化藝術交流中心的建設，擔任重要的角色，致力培育具備跨學科視野的創意人才。科大（廣州）校長倪明選亦指，活動實踐了「港科大一體，雙校互補」的理念，未來會繼續為培育創新人才而努力。

延伸閱讀：科大全球首創AI系統-3分鐘測癌症減煎熬-免患者二次抽針重複化驗等風險

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實習記者 張駿宏

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