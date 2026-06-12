207小學參與「在校課後託管」逾萬學童受惠

「在校課後託管服務計劃」將踏入第4年，政務司司長陳國基昨呼籲全港資助及直資小學積極加入，擴大服務覆蓋範圍，惠及更多有需要的學童及家庭，又期望教育局推動學校，讓學生完成功課後才回家，增加親子時間。有服務機構指，託管服務並非單純的課後功課輔導，而是為學童打造校園「第二個家」，讓家長毋須獨自承擔子女管教的重擔。

計劃自23/24學年推行，今學年起取消名額上限，在207間小學提供約10500個服務名額，由學校提供場地、關愛基金撥付資金，再委聘非政府機構營運，讓有需要學生留校接受託管照顧及學習支援。政府昨舉行典禮，嘉許參與學校及營辦機構。

陳國基：成效有目共睹

陳國基期望教育局推動學校，讓學生能完成功課後才回家 。劉駿軒攝

計劃自23/24學年推行，今學年起取消名額上限，在207間小學提供約10500個服務名額。劉駿軒攝

校長林逸龍(中)指參與學生由最初20餘人增至今年70人。右為方詠思。佘丹薇攝

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陳國基形容計劃的成效有目共睹，形容家長可放心外出工作，增加家庭收入，放工回家亦不用再為督促作業而勞氣，「親子摩擦減少了，笑聲多了，家庭關係變得更加和諧、更加和睦。」他又期望教育局推動學校，讓學生能完成功課後才回家，「我不希望小孩子回家後需要做功課直至10時、11時。這是完全不健康。」

連續兩年參與計劃的中華基督教會基華小學，參與學生由最初20餘人增至今年70人，校長林逸龍指學生分組進行作業輔導，同時安排專屬課室供學生閱讀、下棋，豐富課後生活。他指現時託管需求殷切，惟部分家庭因收入資格所限，未能參與計劃。

外界普遍視「在校課後託管服務計劃」是功課輔導班，但中華基督教禮賢會香港區會行政總裁方詠思認為，學童成長遠不止於此，亦需要情緒上的支援，又指不少家長面對子女學業問題感到無助，欠缺疏導情緒的方法，而本港學童人數持續下跌，家長集中期望於子女身上，易生焦慮與內疚，情緒波動頻繁，機構特此舉辦周末活動，提供家庭教育及親子關係輔導。

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記者 佘丹薇 實習記者 張駿宏

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