Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

207小學參與「在校課後託管」逾萬學童受惠

教育新聞
更新時間：08:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-12 HKT

「在校課後託管服務計劃」將踏入第4年，政務司司長陳國基昨呼籲全港資助及直資小學積極加入，擴大服務覆蓋範圍，惠及更多有需要的學童及家庭，又期望教育局推動學校，讓學生完成功課後才回家，增加親子時間。有服務機構指，託管服務並非單純的課後功課輔導，而是為學童打造校園「第二個家」，讓家長毋須獨自承擔子女管教的重擔。

計劃自23/24學年推行，今學年起取消名額上限，在207間小學提供約10500個服務名額，由學校提供場地、關愛基金撥付資金，再委聘非政府機構營運，讓有需要學生留校接受託管照顧及學習支援。政府昨舉行典禮，嘉許參與學校及營辦機構。

陳國基：成效有目共睹

陳國基期望教育局推動學校，讓學生能完成功課後才回家 。劉駿軒攝
陳國基期望教育局推動學校，讓學生能完成功課後才回家 。劉駿軒攝
計劃自23/24學年推行，今學年起取消名額上限，在207間小學提供約10500個服務名額。劉駿軒攝
計劃自23/24學年推行，今學年起取消名額上限，在207間小學提供約10500個服務名額。劉駿軒攝
校長林逸龍(中)指參與學生由最初20餘人增至今年70人。右為方詠思。佘丹薇攝
校長林逸龍(中)指參與學生由最初20餘人增至今年70人。右為方詠思。佘丹薇攝

延伸閱讀：在校課後託管擬拓規模 釋放基層勞動力 業界促放寬門檻 增撥資源惠及雙職家庭

陳國基形容計劃的成效有目共睹，形容家長可放心外出工作，增加家庭收入，放工回家亦不用再為督促作業而勞氣，「親子摩擦減少了，笑聲多了，家庭關係變得更加和諧、更加和睦。」他又期望教育局推動學校，讓學生能完成功課後才回家，「我不希望小孩子回家後需要做功課直至10時、11時。這是完全不健康。」

連續兩年參與計劃的中華基督教會基華小學，參與學生由最初20餘人增至今年70人，校長林逸龍指學生分組進行作業輔導，同時安排專屬課室供學生閱讀、下棋，豐富課後生活。他指現時託管需求殷切，惟部分家庭因收入資格所限，未能參與計劃。

外界普遍視「在校課後託管服務計劃」是功課輔導班，但中華基督教禮賢會香港區會行政總裁方詠思認為，學童成長遠不止於此，亦需要情緒上的支援，又指不少家長面對子女學業問題感到無助，欠缺疏導情緒的方法，而本港學童人數持續下跌，家長集中期望於子女身上，易生焦慮與內疚，情緒波動頻繁，機構特此舉辦周末活動，提供家庭教育及親子關係輔導。

延伸閱讀：李家超訪九龍城小學視察在校課後託管計劃 研擴展有關計劃 讓更多家庭受惠

記者 佘丹薇 實習記者 張駿宏

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
13小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
11小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
11小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
14小時前
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0南非 兩軍共3人領紅牌。路透社
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0挫南非 兩軍共3人領紅牌
足球世界
3小時前
六合彩｜頭獎800萬今攪珠 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即入嚟對號碼！
社會
10小時前
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
投資理財
16小時前
校方對兩母女不幸離世深表悲痛。
太古城母女墮樓｜女童僅讀小六 學校即時支援師生家長 教局：繼續推動生命教育
突發
10小時前
東京2男1女StripChat性愛直播，涉猥褻被捕。 網上圖片
StripChat｜東京2男1女性愛直播被捕 一年辦500場吸金億日元
即時國際
8小時前
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
影視圈
11小時前