大學生創新創業賽港大中大成大贏家 團隊研兩棲機械人奪一等獎

大專界近年積極培育學生創新及創業能力，大型雙創比賽「香港大學生創新及創業大賽」日前舉行，香港大學與中文大學分別囊括19個獎項，並列榜首。有團隊研發能跳躍、水中轉向的細小兩棲機械人，有助在狹小環境的搜救中應用，最終獲得一等獎。

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黃俊文（第二排左八）及王家達（第二排右八）與得獎中大學生合照。中大提供

大賽由香港新一代文化協會舉辦，分為「創新」及「創業」兩個類別，設有生命科學、能源環境化工、創業計劃、初創企業等共7個類別。大會早前舉行決賽，香港大學和中文大學分別在創新類獲得8和14個獎項，另在創業類取得10和5個獎，而港大亦取得優秀組織獎，兩間大學最終以19個獎並列最多。

中大生王子杭和楊咏樽的慣性驅動兩棲機械人及機理研究項目，在創新類數理/機械組別取得一等獎。機械人只有厘米級的體積，採全密封無腿設計，能在單一平台上跳躍、在沙地振動移動，或水中轉向前進，預料能應用在狹小或危險環境中搜救、巡檢及監測。

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中大協理副校長（研究）黃俊文表示，高興看到同學展現扎實學術基礎及創意，反映大學的跨學科協作與人才培育成效，校方將繼續為師生提供優質科研支援，鼓勵他們探索前沿領域。中大知識轉移事務處副處長王家達指，校方將攜手生態合作夥伴，持續加強支援創業教育、實踐學習與初創企業培育。

本報記者

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