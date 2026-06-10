辦團建構AI平台為特教生制訂教材 提供電子教學資源 助教師了解學習進度

數字教育不僅促進自主學習，亦有助教師支援特殊教育需要學生。有辦學團體獲優質教育基金資助2500萬元，建構運用人工智能（AI）、協助特教生學習的一站式電子學習平台，為學生提供數以百計的電子書和練習、34款互動學習遊戲，教師亦可循後台數據，了解學生學習進度。牽頭研發的三水同鄉會劉本章學校校長仇恒初相信，平台有助教師發揮專業，為學生制訂適合的教材。

可供逾200中小學使用

張偉雄指，平台會收集學生課堂紀錄、特教類別或病歷等資料，從而進行「全人分析」。歐文瀚攝

李小寶相信，平台提供遊戲化、能在家進行的學習，有助解決老師「趕進度」的困局。

平台設有24個英文學習遊戲Starwish Party及10個以「星願小王子」為主題的中文遊戲。

名為RainbowSky的電子學習平台，獲優質教育基金電子學習配套計劃撥款2500萬元，由三水同鄉會建校基金會統籌，歷經3年建構，目前已在4間小學與6間特殊學校試用，涉及逾百名教師與1300名學生。平台具備AI生成教材功能，只需輸入主題與基本要求，即可生成約30頁含配圖和語音內容的教材，按學生能力調整難易度；另提供逾600本互動電子書和逾600份電子練習，涵蓋中英數、科學、人文科等共14科，並設24個英文學習遊戲及10個中文遊戲，讓學生在遊戲中學習。

延伸閱讀︰升級併校｜劉德容家長冀併校不減特教支援 倡維持小班 續設「天使老師」

教師利用平台，可自訂學生使用AI助手的次數，確保AI只輔助學生學習，並通過平台的數據分析工具，查閱學生的學習進度、理解百分比、答題質素等，以調整教學策略；平台亦與教育局「學習進程架構」（LPF）對接，自動生成定制化學習回饋。

仇恒初指，RainbowSky平台省卻批改答案等重複性高的工作，讓教師通過AI協助生成教材，運用專業判斷，在價值觀、情感和對學生認知上作修訂，為學生設計適切的教材。他期望平台正式發布後，能有逾200間中小學使用，並維持85%特殊學校的使用率，惠及最少1600名教師和7700名學生。他相信通過AI大數據的輔助，能為不同學習需要的學生提供「鷹架」，「我們不是着重學生的缺陷、單單想辦法去修復，而是理解學生多一點、多做一些調整」。

延伸閱讀︰19名SEN學生獲頒「傑出關愛學生」 台上表演憑獨白感謝父母

有望解決「趕進度」困局

協助開發平台的知識共享協會總幹事張偉雄指，平台會收集學生課堂紀錄，以及特教類別或病歷等資料，從而進行「全人分析」，長遠希望能為每名學生制訂合適的電子教材，「我們相信每名學生都能好好學習，但需要為他們提供適合的教材和輔導」。

試用學校之一、三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶認為，老師如只是「趕進度」而講授基礎知識，或消耗太多課堂時間，但通過平台提供遊戲化教學內容，學生能在家進行自主學習，有望解決教師「趕進度」的困局，與學生有更多課堂互動的機會。

記者 歐文瀚

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<