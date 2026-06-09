民生書院美國出戰機械人賽奪3獎 小學組相撲賽蟬聯

位於九龍城區的傳統名校民生書院，日前代表香港出戰於美國舉行的「2026 ROBOFEST國際機械人比賽」，勇奪3個獎項，包括「小學組機械人相撲賽」冠軍、「小學組機械人挑戰賽」亞軍，以及「中學組機械人挑戰賽」季軍，優異成績展現該校STEAM教育的成果。

出戰美國機械人賽事

ROBOFEST國際機械人比賽自1999年起由美國勞倫斯理工大學主辦，至今已吸引近30個國家及地區、逾29,000名學生參與。賽事融合STEAM、編程、自動化與機械工程，設有小學至高中組別及多元賽項，如無人機、相撲、挑戰賽及創意展等。各區優勝隊伍可晉級至希臘或美國參與總決賽，踏上國際創科舞台。

在「小學組機械人相撲賽」國際賽中，今年共有47支隊伍參賽，分3組進行。民生書院小學團隊與來自中國內地、台灣、美國及墨西哥等地的機械人強隊同組較量，經過連番激戰，該校代表隊在決賽中擊退美國隊，繼去年奪冠後，今年再度蟬聯該項目的國際賽冠軍。

至於「機械人挑戰賽」，今年吸引28支來自美國、加拿大、加納、希臘、韓國，以及中國內地、香港、澳門與台灣等地的隊伍角逐。該賽事難度極高，參賽學生在比賽前30分鐘才獲悉最終任務內容，更需即場計算數學題，並將答案顯示於機械人屏幕上。比賽分兩輪進行，民生書院團隊於首輪賽事中先拔頭籌，暫列榜首；惟於次輪賽事中，總成績惜敗於加納代表隊屈居亞軍，但已是該校繼去年獲第7名後，於此項目歷來取得的最高殊榮。

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百周年校慶音樂劇

當人工智能越普遍，教育的本質更值得深思。此議題亦在民生書院早前於5月30及31日，假西九文化區戲曲中心大劇院公演的百周年原創英語音樂劇《PHILO · SOPHIA》所探討。

作為該校百周年校慶的重要慶祝項目之一，《PHILO · SOPHIA》動員超過800名師生共同參與籌備及演出，涵蓋台前演出、音樂、舞蹈、服裝、道具等多個範疇，展現該校的團隊精神及全人教育成果。

《PHILO · SOPHIA》透過戲劇藝術帶出：無論科技如何進步，教育的根本始終在於培養人類獨有的特質。面對AI的挑戰，教育界更應重視及實踐 PERMA 正向教育理論，即正向情緒（Positive Emotion）、全心投入（Engagement）、人際關係（Relationships）、意義（Meaning）及成就感（Accomplishment）。

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