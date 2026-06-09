Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

民生書院美國出戰機械人賽奪3獎 小學組相撲賽蟬聯

教育新聞
更新時間：16:54 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:54 2026-06-09 HKT

位於九龍城區的傳統名校民生書院，日前代表香港出戰於美國舉行的「2026 ROBOFEST國際機械人比賽」，勇奪3個獎項，包括「小學組機械人相撲賽」冠軍、「小學組機械人挑戰賽」亞軍，以及「中學組機械人挑戰賽」季軍，優異成績展現該校STEAM教育的成果。

出戰美國機械人賽事

ROBOFEST國際機械人比賽自1999年起由美國勞倫斯理工大學主辦，至今已吸引近30個國家及地區、逾29,000名學生參與。賽事融合STEAM、編程、自動化與機械工程，設有小學至高中組別及多元賽項，如無人機、相撲、挑戰賽及創意展等。各區優勝隊伍可晉級至希臘或美國參與總決賽，踏上國際創科舞台。

在「小學組機械人相撲賽」國際賽中，今年共有47支隊伍參賽，分3組進行。民生書院小學團隊與來自中國內地、台灣、美國及墨西哥等地的機械人強隊同組較量，經過連番激戰，該校代表隊在決賽中擊退美國隊，繼去年奪冠後，今年再度蟬聯該項目的國際賽冠軍。

至於「機械人挑戰賽」，今年吸引28支來自美國、加拿大、加納、希臘、韓國，以及中國內地、香港、澳門與台灣等地的隊伍角逐。該賽事難度極高，參賽學生在比賽前30分鐘才獲悉最終任務內容，更需即場計算數學題，並將答案顯示於機械人屏幕上。比賽分兩輪進行，民生書院團隊於首輪賽事中先拔頭籌，暫列榜首；惟於次輪賽事中，總成績惜敗於加納代表隊屈居亞軍，但已是該校繼去年獲第7名後，於此項目歷來取得的最高殊榮。

延伸閱讀：名校開放日｜民生書院百周年校慶 下月舉行開放日暨校史新書發佈

百周年校慶音樂劇

當人工智能越普遍，教育的本質更值得深思。此議題亦在民生書院早前於5月30及31日，假西九文化區戲曲中心大劇院公演的百周年原創英語音樂劇《PHILO · SOPHIA》所探討。

作為該校百周年校慶的重要慶祝項目之一，《PHILO · SOPHIA》動員超過800名師生共同參與籌備及演出，涵蓋台前演出、音樂、舞蹈、服裝、道具等多個範疇，展現該校的團隊精神及全人教育成果。

《PHILO · SOPHIA》透過戲劇藝術帶出：無論科技如何進步，教育的根本始終在於培養人類獨有的特質。面對AI的挑戰，教育界更應重視及實踐 PERMA 正向教育理論，即正向情緒（Positive Emotion）、全心投入（Engagement）、人際關係（Relationships）、意義（Meaning）及成就感（Accomplishment）。

延伸閱讀：專訪3位校長 百年民生15年一貫教育學府 幼小中教育塑造跨世代社群︳校長專訪

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
6小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
1小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
9小時前
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
保健養生
6小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
3小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
6小時前