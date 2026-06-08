升級併校｜劉德容家長冀併校不減特教支援 倡維持小班 續設「天使老師」

下學年獲「派0班」的世界龍岡學校劉德容紀念小學，早前獲准與同區小學合併。惟該校多名家長向本報反映，兩校仍未敲定合併細節，擔心有特殊教育需要子女缺乏支援。他們期望日後維持以小班形式上課，亦保持「天使老師」的教學助理安排，以個別支援特教生。合併後原校特教支授津貼恐被削減，家長們異口同聲稱，願意讓子女留守到最後一刻，以免一窩蜂離校，影響留校生的資源。

兩校仍未敲定細節

劉德容紀念小學早前獲批與同屬屯門區的柏立基教育學院校友會何壽基學校合併，是今年8間與他校合併的學校之一。官方公布近兩星期，家長透露仍未獲告知方案詳情。小一家長黃女士指，校方僅稱何壽基學校大致了解家長需要，但迄今仍未有具體方案，不少特教生家長感到彷徨之餘，亦擔心合併後維持不到現有安排。她舉例指，現時學校以1:5至1:7的師生比例，以分組形式授課，即使其他學校承諾為特教生設立小班教學，但擔心如其他班級都是大班教學，易造成標籤效應，「其他人會怎樣看？」

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她續指，劉德容紀念小學設有名為「天使老師」的教學助理，在班上個別支援特教生，部分班級更設兩名，連同雙班主任，即一班共4名老師與教學助理。黃女士指做法可即時處理學生情緒，「如果這些老師能去合併學校，或其他學校都有這樣好的老師，我們便安心了」。她強調，如特教生無法到適合的主流學校就讀，「比去特殊學校更差」。

小一家長楊女士的兒子患有自閉症，她指兒子以往放學後會告訴自己當日開心和不開心的比例是多少，「如果返學連最基本的開心也沒有了，還怎會有心去改變自己？」她翻查區內心儀學校的師資，發現最多僅半教師修讀特殊教育文憑，遠低於約8成的劉德容紀念小學，擔心其他學校難以處理特教生的問題。

願讓子女留守保資源

兒子同是小一特教生的家長陳先生，期望兩校合併能將現時的教學方式與共融氣氛「原封不動」保留，並盡快邀請家長出席學校開放日或觀課，「家長不是學校員工，而是最終用家，是否有責任說服家長合併對學生有益？誰會想子女突然轉校？」他坦言家長角色被動，除了部署轉校之外，「不知道還有甚麼可以做」。

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按當局規定，合併學校的學生最多只能留在原校3年，而按特教生人數與支援層級計算的「學習支援津貼」，亦隨之逐步減少。一眾家長憂慮如果不少學生同時轉校，隨時影響留校特教生的資源，他們均打算讓子女留守到最後，讓特教生在原校得到妥善支援下，盡量完成學業。

教育局回應指，處理小學併校的過程中，學校有責任向家長交代過渡安排，做好家長解說及支援工作；當局為有需要的學生提供學位安排支援服務，亦協助學校落實各項安排；又強調學校規模擴大，以小組教學或個別支援的形式照顧不同需要的學生。

記者歐文瀚 梁子健

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